Cliff Richard würdigt 65 Jahre Musik mit neuem Album

Seit 65 Jahren macht Cliff Richard bereits Musik – diesen Anlass feiert der britische Rockstar nun mit einem neuen Album mit Orchesterbegleitung. Enthalten ist auch ein gemeinsamer Song mit der 2022 verstorbenen Sängerin und Schauspielerin Olivia Newton-John. „Für mich ist der emotionalste Titel auf dem Album ‚Suddenly‘ mit meiner guten Freundin Olivia Newton-John“, sagte der 82-Jährige.

„Wir haben diese Version zu meinem 75. Geburtstag 2015 aufgenommen, und es fällt mir immer wieder auf, wie gut unsere Stimmen zusammen klangen und welche kristallklare Sanftmut Olivia stets ausstrahlte“, so Cliff Richard. Sein Album „Cliff With Strings – My Kinda Life“ soll am 3. November erscheinen und enthält bekannte Hits aus mehreren Jahrzehnten wie „Living Doll“, „Summer Holiday“, „We Don’t Talk Anymore“. Der Titel spielt auf die Saiten (Strings) des Orchesters an.

„Nach 65 Jahren im Geschäft war es eine wirklich emotionale Reise, einigen meiner originalen Aufnahmen zu lauschen und zu hören, wie jung ich war und wie sich mein Stil über die Jahre verändert hat“, sagte Sir Cliff. „Diese Titel bedeuten mir so viel und sind so erfrischend mit den Orchesterarrangements.“