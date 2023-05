Der Nationalsozialismus ist ein dunkles Kapitel in der Geschichte der Menschheit. Art Spiegelman hat in künstlerischer Form die Geschichte seines Vaters, Überlebender des Konzentrationslagers Auschwitz, und seiner Mutter erzählt.

Sein Comic „Maus. Die Geschichte eines Überlebenden“, das mit dem Pullitzer-Preis ausgezeichnet wurde, wirft die Frage auf, ob ein triviales Medium wie dieses der Thematik tatsächlich gerecht wird.

Am Donnerstag und Freitag widmet sich das Co.Lab Erinnerungsarbeit an der Kunstuniversität Linz in einer Tagung gemeinsam mit dem Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim dem Thema Comics und Nationalsozialismus.

Unter dem Titel „NS-Geschichte im Rinnstein. Comics als Medium der Erinnerung“ werden verschiedene Panels geboten, in denen über Erinnerungskultur, Comics und Überlebensgeschichten diskutiert wird. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Comics aus Österreich.

Am Abend des 5. Mai, dem Tag gegen Gewalt und Rassismus im Gedanken an die Opfer des Nationalsozialismus, setzt die Kunstuniversität Linz in ihrer Aula mit der Ausstellung „konsequenz der treue“ (bis 11. Mai) eine weitere erinnerungspolitische Aktivität. Präsentiert werden Fotoarbeiten von Kurt Lackner und Johann Schoiswohl, die sich in ihren Fotografien mit Nachwehen des Nationalsozialismus befassen.