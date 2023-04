communale oö widmet sich dem Universum

Die zweite Ausgabe der communale oö, das Nachfolgeformat der früheren Landesausstellungen, widmet sich heuer der Astronomie. Unter dem Titel „Kosmos. Neue Welten“ kann man von 31. Mai bis 26. Oktober in Peuerbach aus unterschiedlichen Perspektiven einen Blick auf das Universum werfen. Eröffnet wird am 30. Mai mit einem großen Fest zum 600. Geburtstag des Astronomen Georg von Peuerbach.

Mittelpunkt der communale oö ist eine Ausstellung im Schloss, wo man einen Einblick in das Leben Georg von Peuerbachs und die Geschichte der Astronomie bekommen soll – für den Wettlauf zum Mond ist ebenso Platz wie für Superheldinnen und Superhelden. Den Innenhof zieren ein aufblasbarer Mond mit sechs Metern Durchmesser und der begehbare Kometor.

Neben den klassischen Ausstellungen soll es in der „Sphäre“ – also an Orten rundherum – auch eine Reihe von unerwarteten Installationen und Performances geben, u.a. in Kooperation mit dem Theaterfestival Schäxpir. Die Sternwarte Gahberg veranstaltet zudem Workshops zur Sternenbeobachtung. Und das Österreichische Weltraum Forum trainiert im Rahmen der Veranstaltung für eine zukünftige Marsmission.