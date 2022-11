„Corsage“ mehrfach für Europäischen Filmpreis nominiert

Das Drama „Corsage“ der Grazer Regisseurin Marie Kreutzer ist mehrfach für den 35. Europäischen Filmpreis nominiert. Der unkonventionelle Sisi-Film hat Chancen auf die Auszeichnung als bester europäischer Film. Zudem ist Kreutzer als beste Regisseurin und Vicky Krieps, die Sisi in „Corsage“ verkörpert, als beste Schauspielerin nominiert. Das Spielfilmdebüt „Sonne“ der Wiener Regisseurin Kurdwin Ayub findet sich in der Kategorie Europäische Entdeckung unter den Nominierten.

Für den besten europäischen Film sind zudem „Alcarràs – Die letzte Ernte“ von Carla Simón, „Close“ von Lukas Dhont, „Holy Spider“ von Ali Abbasi und der Gewinner der Goldenen Palme in Cannes „Triangle of Sadness“ von Ruben Östlund nominiert, wie die Europäische Filmakademie am Dienstag mitteilte. Um die Regie-Auszeichnung rittert Kreutzer mit Lukas Dhont („Close“), Jerzy Skolimowski („Eo“), Ali Abbasi („Holy Spider“), Alice Diop („Saint Omer“) und Ruben Östlund („Triangle of Sadness“). Der Film „Vera“ von Tizza Covi und Rainer Frimmel fand sich noch in der Vorauswahl, schaffte es aber nicht unter die Nominierten.

Der Europäische Filmpreis wird am 10. Dezember im isländischen Reykjavik verliehen. Er gilt als europäisches Pendant zu den US-Oscars. Im vergangenen Jahr war die österreichische Koproduktion „Quo Vadis, Aida?“ über das Massaker in Srebrenica als bester europäischer Film des Jahres ausgezeichnet worden.