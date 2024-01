Crossing Europe Linz: Local Artists Special 2024 für Dagmar Schürrer

Das Filmfestival Crossing Europe (30. April bis 5. Mai) in Linz widmet der aus Oberösterreich stammenden und in Berlin lebenden Digitalkünstlerin Dagmar Schürrer 2024 ein Local Artists Special. Außerdem beschert das Brucknerjahr ein Warm-up zum Festival in Kooperation mit der Kunstuniversität Linz am 26. April, wie Crossing Europe (CE) in einer Presseaussendung am Mittwoch berichtete.

Schürrer beschäftigt sich mit Animation und Extended Reality (XR)-Technologien, sowohl in ihrem künstlerischen Schaffen als auch als Projektassistentin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin.

Schürrer verknüpft in ihren Animationen (Neuro-)Wissenschaften und Künstliche Intelligenz mit poetischen Interpretationen des menschlichen Bewusstseins. Ihre sich kontinuierlich transformierenden Montagen lösen die Grenzen zwischen abstrakt und figurativ, synthetisch und organisch auf.

Schürrers digitale Kunst wurde unter anderem im Institute of Contemporary Arts und in der Tate Modern in London, dem Centre Pompidou in Paris, beim Ars Electronica Festival in Linz und mehrfach bei Crossing Europe präsentiert. Heuer erhält das CE-Publikum die Möglichkeit, mit einem Kurzfilmprogramm sowie anschließendem Gespräch mit der Künstlerin in ihre Kinoarbeiten einzutauchen.

Bruckner-Warm-up mit Kunstuni

Auch der große Jubilar 2024, Anton Bruckner (1824-1896), wird von Crossing Europe gewürdigt. Im Rahmen von „anton bruckner 2024“ findet am 26. April ein Warm-up in Kooperation mit der Kunstuniversität Linz im Moviemento Kino statt. Studierende der Kunstuni Linz bringen den Komponisten und sein Werk durch das Projekt „Die Phantastische“ mittels künstlerisch-filmischer Zugänge einem neuen Publikum näher, angeleitet von ihrer Professorin Jutta Strohmaier und Filmemacher Siegfried A. Fruhauf.

Jugendschiene geht in die 5. Runde

Bereits zum fünften Mal ist die „YAAAS! Jugendschiene“ Teil des Filmfestivals. Für die YAAAS! Competition wurden sechs aktuelle europäische Spielfilme von den YAAAS! Young Programmers 2024 Selina Bartuschek, Thomas Benda, Lina Eberhart, Lisa Felleitner, Florentina Gruber und Aleksa Jovic ausgewählt.