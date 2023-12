Das Durchbrechen des Schweigens

2024 wird Anton Bruckner gewidmet – auch im Posthof Linz. Unter „Next Bruckner“ suchte Sängerin Ina Regen aus Grieskirchen Talente, die in die exklusive und von Jänner bis Oktober stattfindende Konzertreihe – an der Konzipierung war der Posthof beteiligt – passen.

Teil der Reihe ist Sängerin Lylit, das gesangliche Ausnahmetalent stammt ursprünglich aus Oberösterreich und steht am 13. Jänner 2024 im Posthof auf der Bühne. Ebenfalls bei „Next Bruckner“ dabei ist Anja Obermayer aka Anja Om, ihre Musik erforscht Individualität sowie Emotionalität, alles vereint in einem Popkonzert am 9. Februar.

Lesen Sie auch

Jazz- und Souleinflüsse, gemischt mit Austropop und Chanson, präsentiert die in Linz aufgewachsene Sängerin Sabine Stieger mit Band und aktuellem Programm „Von/Bis“ am 9. März.

Linzer Ed Sheeran

Zu den Höhepunkten des Festivals Heimspiel 2024 des Posthofs gehört auch Kabarettist Gernot Kulis, er füllt den Posthof am 24. und 25. Jänner. „Who is Hie?“ – Miriam Hie ist Fernsehmoderatorin, Schauspielerin („Soko Linz“) und Kabarettistin, mit ihrem Programm tritt sie am 16. Februar auf.

Der „Ed Sheeran aus Linz“, Jakob Busch alias „JackTheBush“, konnte sein Publikum in den letzten Jahren bei über 700 Auftritten von seinem Gesangstalent überzeugen. Am 23. Februar präsentiert er sein neues Album im Posthof, Elektropop bis Balladen inklusive. Einer der Stopps bei der „The Good Live Tour 2024“ von My Ugly Clementine wird am 26. Februar der Posthof sein. Sophie Lindinger, Mira Lu Kovacs und Nastasja Ronck performen einzigartige Indiesongs aus ihrem Repertoire.

Den Versuch, das Schweigen zu durchbrechen und sich seiner Vergangenheit zu stellen, wagt die Figur Maria im Liederzyklus „Mariana“ von Birgit Radeschnig gemeinsam mit Kontrabassist Mathias Krispin Bucher. Kurz vor ihrem Tod holen sie vergangene Traumata wieder ein, die zwölf selbstkomponierten Lieder fangen diese Reise ein. Eine andere Reise beschritt Malarina, mit bürgerlichem Namen Marina Lackovic.

Als Kind einer serbischen Gastarbeiterfamilie greift die Kabarettistin die Rolle als rechtsaffine Austroserbin in ihrem Debütprogramm „Serben sterben langsam“ (6. März) auf. Egal wie schräg die Situation, sie machen Musik daraus: Die Band Takeshi’s Cashew kennt keine Grenzen, wenn es um ihre Inspirationen geht – darunter Autobahn, Dancefloor oder einsamer Strand. Ihr Programm „Psychodelic Cosmofunk“ gibt es am 7. 3. zu hören.