„ Das führt dazu, dass ich Blödsinn mache und herumturne“

Jahrzehnte lang verbirgt er als schrulliger Optiker im Film „Was man von hier aus sehen kann“ seine Gefühle, in Adrian Goigingers „Der Fuchs“ (Kinostart am 13. Jänner) gibt er eindringlich einen Bergbauern, der seinen Sohn von sich stoßen muss: der vielfältige Schauspieler und Filmemacher Karl Markovics (59) im Gespräch.

VOLKSBLATT: Das Interview muss so beginnen: Haben Sie einmal ein Okapi gesehen?

KARL MARKOVICS: Tatsächlich nicht, jedenfalls nicht lebendig und im Traum Gott sei Dank auch nicht! Da müsste ich mir ja Sorgen machen um irgendjemanden.

Wie sind Sie denn zu „Was man vor hier aus sehen kann“, in dem ein Traum-Okapi ja eine bedeutende Rolle spielt, gekommen?

An und für sich ist es der Idealfall, dass einen der Regisseur unbedingt für eine Rolle will. Im Fall von Regisseur Aron Lehmann war es so. Ich war gerade im Casting für eine andere große Rolle für ein Projekt, das zu einem ähnlichen Zeitpunkt hätte stattfinden sollen. Die Entscheidung fiel nach dem Lesen des Drehbuchs relativ klar aus.

Was war ausschlaggebend?

Im ersten Eindruck konzentriert man sich auf die Rolle, die man spielt, aber der zweite Eindruck, der dann genauso wichtig ist: von welcher Geschichte ist man ein Teil und wie fügt sich die ins große Ganze? Das hat sehr zusammengepasst, weil es so eine untypische Geschichte für einen deutschsprachigen Film ist.

Wie würden Sie Ihre Rolle, den Optiker, kurz skizzieren?

Das ist ein Mensch, der einen einzigen Lebensinhalt hat — nämlich einen anderen Menschen. Das Besondere dran ist, dass er die Liebe in sich verschlossen hat.

Können Sie sich vorstellen, mit Gefühlen so lange hinterm Berg zu halten?

Ich kann mir alles vorstellen, deshalb bin ich Schauspieler geworden (lacht).

Finden Sie sich darin selbst?

Nein. Ein gewisses Maß an Leid gehört zum Leben, das darf man auch hin und wieder auskosten, oder ertragen. Aber man kann es auch übertreiben. Obwohl … was heißt das schon … für mich ist es nicht denkbar in dieser Form, aber das Leben des Optikers macht es schon verständlich.

Die Figuren haben ihre Eigenheiten, halten aber felsenfest zusammen. Dorfgemeinschaft ist schon ‘was Besonderes …

Ich kann das insofern nachvollziehen, als dass der Film ein Wunschbild erfüllt. Ob es das so oft in der Realität gibt, weiß ich nicht. Es geht hier nicht um ein Abbilden von Realität, sondern um das Formulieren eines Bedürfnisses von Solidarität.

Sie haben viele Szenen mit Kindern. Müssen Sie da auf etwas besonders achten?

Was die Konzentration betrifft, gibt es zwei Arten von Schauspielern: Die einen sind ständig in der Figur, nehmen sich zurück und verhalten sich ähnlich der Figur. Und ich bin einer, der eigentlich alles tut, um nur überhaupt gar nicht mit dem in Berührung zu kommen, wo ich mich dann beim Drehen hineinbegebe. Das führt dann oft dazu, dass ich Blödsinn mache, Witze erzähle und herumturne. Bei Kindern muss man da vorsichtig sein. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil ich Vater von zwei Kindern bin. Wenn man zum falschen Zeitpunkt anfängt, mit den falschen Spielen, dann kriegt man sie nicht ins Bett. Das ist beim Drehen auch so.

Es gibt die Diskussionen rund um Ulrich Seidl, auch darüber, wie viel Kinder, mit denen man dreht, vom Drehbuch erfahren. Wie machen Sie das als Regisseur?

Ich versuche altersentsprechend damit umzugehen. Und ich verbiete es den Eltern weder von der ganzen Geschichte zu erzählen, noch fordere ich es ein. In der Regel reichen wenige Informationen. Viel wichtiger ist, dass man ein Vertrauensverhältnis aufbaut, das dann nicht missbraucht wird. Mit missbrauchen meine ich, dass Dinge dann plötzlich ganz anders sind, nur um einen Überraschungseffekt zu erzielen. Da bin ich schon sehr sehr vorsichtig bei Kindern. Ich würde eher auf eine Szene verzichten als, dass ich um eines Effektes willen, etwas zu erreichen versuche. Das ist mein persönlicher Zugang, ohne eine ähnliche Erfahrung gemacht zu haben. Das ist immer schwierig von außen.

Der Film behandelt schwere Themen. Denken Sie, dass der leichte Ton gerade jetzt der richtige ist?

Es gibt alle Geschichten in allen möglichen Varianten, und die werden immer wieder neu anders und doch anders gleich erzählt. Dieses Mal ist es die Leichtigkeit, mit der erzählt wird. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass der Film den Menschen gerade in dieser Zeit gut tut. Das kann ja dann nicht falsch sein.

Ich habe gelesen, dass an der Szene mit den Briefen zwei Tage lang gedreht wurde und, dass hinter der Kamera Tränen flossen …

Das ist immer gefährlich bei Szenen, wo man ahnt, dass sie sehr emotional sind. Davon muss man sich als unmittelbar Beteiligter freimachen, um nicht reinzurutschen, weil sonst wird das tatsächlich Kitsch oder Gefühlsduselei. Wenn man beim wahrhaftigen Gefühl bleiben kann, und es wahrhaftige Tränen evoziert, dann ist es gut, und, dann hat es auch seine Berechtigung. Aber der Aufbau der Geschichte war auf zwei Tage verteilt, da muss man sich als Schauspieler auch technisch einteilen, um zu den eigentlichen Momenten pur hinkommen und dann auch überrascht werden zu können.

In Adrian Goigingers „Der Fuchs“ geht es u.a. auch um den Verlust eines Kindes. Wie herausfordernd sind so berührende Szenen wie die mit Ihrem Filmsohn?

Wenn ich mich auf ein Drehbuch einlasse, dann sind die Situationen für mich auf eine gewisse Art selbstverständlich. Im Idealfall hat man dann auch so patente Partner wie beim „Fuchs“. Der Bua ist einfach der Bua! Wir haben uns von Anfang an verstanden. Auch mit den anderen Kindern, ich habe da ja eine richtig große Familie gehabt. Wieviele Gschrappen waren das? Ich glaube acht in jedem Alter. Wir hatten eine gemeinsame Probenzeit, das war eine schöne Erfahrung. Das waren ja zum Teil Stadtkinder. Die haben noch nie Holz gehackt, oder gesägt oder Wäsche gewaschen. Da hatten wir einen ganzen Tag auf dieser großartig abgelegenen Alm, wo wir gemeinsam Zeit im Kostüm verbracht, gesungen haben. Im Idealfall kommt man in so ein Selbstverständnis hinein. Die Herausforderung ist es dann eher, dieses Selbstverständnis nicht zu verlieren, indem man die Besonderheit spielen will. Es ist schön, wenn sich Zuseher fragen, wie haben die das gedreht, wie ist das gegangen. Als Schauspieler sollte man da nicht zu kopflastig werden.

Schwierig war sicher auch der Dialekt.

Da ist der Adrian eisern, und ich finde auch toll, dass er das durchgesetzt hat, es ist ja immerhin eine österreichisch-deutsche Koproduktion. Wir haben früh begonnen mit Coaching diesen Pinzgauer Dialekt einzulernen, und der ist wirklich ganz speziell. Oberösterreichisch, Salzburgisch habe ich eher im Ohr, aber da geht es schon Richtung Tirolerische Kehllaute.

Woran arbeiten Sie aktuell?

Ich habe heuer einen Landkrimi fertiggestellt, mit Drehbuch, Regie und Hauptrolle. Der wird wohl nächstes Jahr ausgestrahlt. Derzeit arbeite ich an einigen Stoffen, u.a. an einer Mini-Serie, die sehr aufwendig ist und deshalb immer noch die letzte Finanzierungshürde nehmen muss. Unsere ehrgeizigen Pläne liegen bei Drehbeginn 2024, aber ob das wirklich haltbar ist, steht noch in den Sternen. Die Mini-Serie spielt teilweise im Weltraum, übermorgen in zwei Jahren, also in einer sehr nahen Zukunft, es geht um Weltraum-Schrott.

Also nicht Science-Fiction?

Doch, doch. Die Geschichte ist sehr Schrott-lastig. Es geht um Mist, den die Menschheit paradoxerweise macht, sobald sie Zivilisation hat. Es ist für mich sinnbildlich, dass sogar der Orbit umgeben ist von einem Kranz aus Überresten. Der muss auch von Leuten unter durchaus prekären Arbeitsbedingungen beseitigt werden. Aber es wird eine Komödie.

Wird das eher eine ORF-Produktion, oder Streaming?

Der ORF ist Wunschpartner als federführender Sender. Aber das wird nicht zu stemmen sein von einem. Es wird möglicherweise darauf hinauslaufen, dass es eine Ko-Produktion mehrerer öffentlich Rechtlicher wird und einem Streamingpartner.

Interview: Mariella Moshammer