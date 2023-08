„Das Leben ist komplex“

In „37 Sekunden“ (ab morgen auf ARD) spielt sie die Tochter eines wegen Missbrauchs beschuldigten Musikers, in der britischen Serie „The Last Kingdom“ ist sie auf Netflix zu sehen. Emily Cox über Streaming, ihre Herkunft und Rammstein.

VOLKSBLATT: Warum ist Ihnen „37 Sekunden“ wichtig?

EMILY COX: Weil ein sehr komplexes Thema auf eine sehr komplexe Art und Weise erzählt wird. Nicht in Schwarz-Weiß-, sondern in Grau-Tönen und sehr differenziert. Alle Menschen, die vorkommen, sind echte Menschen, sie haben sowohl gute, als auch schlechte Anteile, wenn man so will. Damit erreicht die Serie eine sehr große Authentizität, weil sie in meinen Augen mit dem Leben zu tun hat. Das Leben ist kompliziert und komplex, und Menschen sind nicht nur gut oder nur böse.

Die Serie hat ja erschreckend aktuelle Bezüge, etwa, wenn ein beschuldigter Künstler Konzerte gibt … Sehen Sie da auch die Parallelen zu heute?

Ja, aber die Geschichte ist dann doch sehr anders als bei Rammstein. Bei uns ist das auch eine Familiengeschichte, es geht um Loyalität, aber die Parallelen sind erschreckend.

Was kann man Ihrer Meinung nach aus der Serie zu den aktuellen Fällen mitnehmen?

Was ich mir wünsche, dass man aus der Seriedie Bedeutung von Kommunikation mitnimmt. Ich denke, für unsere Gesellschaft wäre es generell sehr wichtig, in Ruhe miteinander zu sprechen, uns zuzuhören und, dass wir alle aufhören, uns die ganze Zeit anzuschreien, vor allem im Internet. Außerdem ist die Geschichte deshalb so wichtig, weil sie die Frage danach stellt, ab wann ein Übergriff eigentlich ein Übergriff ist. Ich denke, das ist eine Frage, die wir uns als Gesellschaft auch stellen sollten.

Was hat Sie an der Figur der Clara gereizt? Sie zeigt ja plötzlich ungeahnte Seiten.

Eigentlich genau das. Ich finde ihren Grundkonflikt Wahnsinn, dass sie sich zwischen den zwei wichtigsten Menschen in ihrem Leben entscheiden muss. Ich finde es spannend, dass sie für ihren Kampf über moralische Grenzen geht, über die ich persönlich nicht gehen würde. Ich kann aber verstehen, warum sie es macht, da ich immer versuche, all meine Figuren von innen zu verstehen.

Sie sind Österreicherin, Britin, Irin – ein Migrationshintergrund, der wahrscheinlich häufig so gar nicht wahrgenommen wird. Fühlen Sie sich zwischen diesen Kulturen?

Ich bin Wienerin. Ich habe nie in England, nie in Irland gelebt und bin komplett in Wien sozialisiert und aufgewachsen. Also, ich fühle mich ganz klar als Österreicherin, nur, dass meine Eltern halt nicht von hier stammen. Kleinigkeiten waren anders, etwa, dass wir am 25. Dezember Weihnachten gefeiert haben.

Das heißt, es gibt nichts typisch Britisches an Ihnen?

Was vielleicht untypisch für Österreicher ist, ist, dass ich englischen und irisches Essen ganz gerne mag, mir schmeckt zum Beispiel Marmite gut (lacht). Ich habe, als ich für „The Last Kingdom“ mit Engländern gedreht habe, gemerkt, dass die schon in einer anderen Kultur aufgewachsen sind als ich.

Perfekt für die Karriere ist es wahrscheinlich, zwei Sprachen fließend zu sprechen …

Das ist super, ja! Sonst hätte ich wahrscheinlich die Rolle bei „The Last Kingdom“ nicht bekommen. Ich habe jetzt auch Agenturen in Amerika und England, das ist toll.

Internationalität — ist das die Priorität für die Zukunft?

Einzelne internationale Projekte mache ich bestimmt noch, aber grundsätzlich liebe ich es eigentlich, hier zu drehen. Auch, weil ich einfach wahnsinnig gerne zuhause bin. Ich finde, dass Österreich und Deutschland extrem viel zu bieten haben in Punkto Film. „37 Sekunden“ etwa, die Serie ist wirklich gut und könnte auch international mithalten.

Apropos Film: Als Alma Mahler sind Sie aktuell im Kino zu sehen. War das besonders, eine Figur zu finden und zu spielen, von der so viele eine genaue Vorstellung haben?

Was ich gleich zu Beginn versucht habe, war, mich von dem Druck zu befreien, DIE Alma Mahler zu spielen. Grundsätzlich glaube ich nämlich nicht daran, dass es eine objektive Realität gibt. Jeder sieht die Dinge immer durch die eigene Brille. Also, wenn jetzt zehn Leute Sie spielen würden, würden zehn unterschiedlichen Versionen rauskommen, weil jeder seine eigene Realität hat und seinen eigenen Blick. Ich habe Alma, wie ich sie verstehe, dargestellt.

Ist Theater ein Thema für Sie?

Ich habe am Reinhardt-Seminar studiert, und da geht‘s ja hauptsächlich ums Theater, jedenfalls damals. Ich werde immer wieder gefragt, zuletzt von den Salzburger Festspielen. Da habe ich jetzt erstmals noch abgesagt, aber wenn das richtige Projekt zur richtigen Zeit kommen würde, wäre ich offen.

Wenn die Buhlschaft-Anfrage kommt?

(lacht) Das müsste ich mir überlegen. Käme auf die Regie an wahrscheinlich. Und den Partner.

Wo kann man Sie denn in naher Zukunft sehen?

Beim Hamburger Filmfest hat „Der unsichtbare Angreifer“, ein Film über KI, Premiere und „Unschuldig – Der Fall Julia“. „Constellation“ kommt auf Apple TV+ raus, da habe ich mit der Regisseurin gearbeitet, die „Breaking Bad“ entwickelt hat. Ab September drehe ich was für Netflix.

Streaming-Plattformen sind schon reizvoll, wenn man auf die Zuschauerzahlen schaut …

Was mich immer wieder überrascht ist, wie viel Leute mich dann vor allem auch im Ausland erkennen. In Griechenland am Strand zum Beispiel rechne ich erstmal nicht damit. Ich habe letztens auf Instagram geschaut, wo steht, woher die meisten Follower sind, und da stand Südamerika. Was ich witzig fand, weil ich war noch nie in Südamerika. (lacht) Aber ich würde eh gerne ‘mal hinfahren. Ich vergesse da immer wieder, dass das auf der ganzen Welt zu sehen ist. Oder in Iran schauen sich offensichtlich wahnsinnig viele Leute „The Last Kingdom“ an.

