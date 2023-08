Das ließ keine Regieeinfälle vermissen

Erst heißt es zu vergessen, dass John Eliot Gardiner nach einer Probe eine Entgleisung gegenüber einem Musiker „passiert“ ist, so dass er das Dirigat der gesamten Tournee absagte. So stand am Pult der einzigen Vorstellung der Oper „Les Troyens“ von Hector Berlioz bei den Salzburger Festspielen sein Assistent Dinis Sousa, ein vollwertiger Ersatz, am Dirigentenpult.

Er ging mit sichtbar emotionaler Hingabe an ein fünf Stunden dauerndes zweiteiliges Werk aus der Antike, das Berlioz von Jugend an als die Erfüllung eines Wunschtraumes bezeichnete. Er schuf dazu auch den Text nach der Aenais von Vergil. Ein zwangloses Rückbesinnen an die Gymnasialzeit wäre für manchen Besucher hilfreich gewesen.

Die konzertante Produktion für die Bühne im Großen Festspielhaus war eine mehr als sinnvolle Realisierung und ließ keine Regieeinfälle vermissen. Es gab reichlich Bewegung für die Sänger, für die Chormassen, für Musiker, unter die sich das „Volk“ mischte. Sie alle standen perfekt mitspielend zu ihren musikalischen Leistungen. Berlioz’ Handschrift ist nicht leicht festzumachen. Die gewaltigen Chorszenen könnten aus oratorialer Richtung kommen, Arien, Duette, Ensembles oder ein Oktett über pochende Streicherfiguren erheben das klangliche Reservoir von Berlioz in eine Welt großer Opernwerke, in denen auch hier das wuchtige Dröhnen des Schlagzeugs mitmischt.

Harte Kämpfe, Verluste werden hingenommen

Die fünf Akte von „Les Troyens“ mit den Titeln der ersten zwei „Der Fall Trojas“ und „Die Trojaner in Karthago“ fixieren en gros die Handlung. Es wird hart gekämpft, was allerdings nur zu Pyrrhussiegen für beide Seiten führt. Verluste werden mit Hilfe der Götter hingenommen. Das übrige Schicksal liegt in der Hand der den Untergang weissagenden Cassandre aus Troja, die allerdings nur im Selbstmord Erlösung findet.

Alice Coote, in ihrer güldenen Glitzerrobe einer der Fixsterne der Aufführung, verdient bewundernswerte Blicke und fasziniert auch gesanglich mit ihrer Qualitätsstimme. Über eine solche verfügen übrigens alle Mitwirkenden, insgesamt sicher eine von Gardiner fachkundig ausgewählte Elite international tätiger Künstler. Schließlich ist der Altmeister und Kenner Alter Musik Gardiner Begründer des begleitenden Orchestre Révolutionnaire et Romantique sowie des herrlich intonierenden Monteverdi Choirs.

Gegen Schluss der Oper spitzt sich die Dramatik zu in der Trennung des Liebespaares Dido und Aeneas in einer „Nacht der Trunkenheit und unendlichen Entrücktheit“. Paula Murrihy als Dido nimmt Abschied vom nach Italien ziehenden Aeneas und begeht Suizid. Ein großartiger Höhepunkt durch die herausragende Diva, die Krönung der Aufführung zu später Stunde, in einem Liebesduett, in dem die Strapazen des Aeneas in seiner heroischen Tenorpartie leider nicht ganz unbemerkt blieb. Waffen, Morde, Geistererscheinungen, in Brand gesetzte Häuser sieht und brauchte man für den Operngenuss nicht. Es lebe die konzertante Fassung von Opernaufführungen. Das Publikum schrie und brüllte vor Begeisterung schon nach der ersten Pause.