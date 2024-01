Das neue Jahr, ein Bruckner-Jahr, feierlich eröffnet

Der Jahreswechsel ist immer eine tanzfreudige Zeit und verleitete heuer aus gegebenem Anlass zu einem ganz besonderen Neujahrskonzert im Brucknerhaus.

Es war übrigens seit Wochen ausverkauft, obwohl das Programm so manche Konzertbesucher überrascht haben mag. Alles wegen des heuer 200. Geburtstages von Anton Bruckner, der bekanntlich einstens gerne als Tanzbodenmusiker unter die Leute ging und mit anderen Komponisten sein Geburtsjahr 1824 teilt.

Bestens disponiertes Orchester

Bruckners eigener Beitrag zum Programm des Jubiläumskonzertes mit dem bestens disponierten Bruckner Orchester unter seinem Chefdirigenten Markus Poschner — der übrigens zu einer auffallend beschwingten Verfassung und zu Temporasanz neigte — waren lediglich zwei Scherzi. Eines aus dessen 1869 komponierten, später annulierten Sinfonie d-Moll und als Umrahmung des Tanzfestes ein zweites aus der „Neunten“ in derselben Tonart verfasstes (1887-94).

Andere Jubilare als Gratulanten

Den ersten Ton vom Genius Loci gab dessen vom Orchester leise mitintoniertes „Locus iste“ an, in einer erhabenen Stille gratulationswürdig vom Hard Chor The New Generation dargeboten, den Alexander Koller Andacht gebietend einstudiert hatte. Danach kamen verschiedene Komponisten, selbst Jubilare in diesem Jahr, zu Gratulationsehren für Bruckner. Poschner hatte mit allen eine lustvoll überbordende Freude und sorgte für eine Aufwertung der unterschiedlich gewählten gleich vier Stücke, die in Linz als Premieren galten.

Da war Bedřich Smetana mit seiner Prager Karneval-Polonaise für Linz neu zu hören, und dann aus seiner beliebten „Verkauften Braut“ drei Tänze, großartige Ballettmusik aus seiner Folklore-Oper, die für Böhmen Triumphe einbrachte und einbringt.

So viel Erfolgsglück hatte Leos Janacek mit seinen sechs „Lachischen Tänzen (1890) nicht, für großes Orchester arrangierte Stimmungsbilder aus der Heimat des Komponisten — stilistisch wenig ansprechend, aber unter Poschners Hand bestens bis ins Detail herausgearbeitet. Vielleicht sprach aus den böhmischen Stücken überhaupt eine heimliche Liebe Poschners zur tschechischen Musik.

Weit gespannter Programmbogen

Der Programmbogen musste dann weit gespannt werden bis zu den „Four Ragtime Dances“ aus 1920 des Amerikaners Charles Ives, der auch als Orgelkomponist nicht unbekannt ist. Wäre hier nicht lieber ein Bruckner zu hören gewesen? Aber das Bruckner-Jahr bat ja zum Tanz, was Poschner als perfekten Beherrscher des Jazz seine Euphorie jetzt zu ekstatischer Steigerung seines kostbaren Gestikschatzes animierte.

Schließlich hatte Arnold Schönberg mit dem „Tanz der Schlächter“ aus seiner Jahrhundertoper „Moses und Aaron“ trotz der Zwölftonschule das Publikum wieder versöhnt. Erst recht der unverzichtbare „Donauwalzer“ als Neujahrswunsch des Orchesters und seines Maestros. Stehend hat sie das Publikum diesmal nicht verabschiedet.

Von Georgina Szeless