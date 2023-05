Das Normale unter dem Abgrund

Zufrieden lächelnd sitzt der Mann mittleren Alters hinter dem Lenkrad, auf der Rückbank vier Burschen mit Süßigkeiten, die er ihnen eben gekauft hat. Es ist alles Klischee, was hier zu sehen ist. Es scheint alles erwartbar, was hier geschehen wird. Und doch lässt uns der österreichische Regisseur Ulrich Seidl nicht so leicht davonkommen.

„Sparta“ erzählt von Ewald und erzählt das Thema Pädophilie. Ewald, der eine Freundin in Transsilvanien hat, beginnt in einem verarmten Dorf die Kinder um sich zu scharen. Junge Burschen spricht er an, überzeugt die Eltern davon, sie zu ihm in die Judo-Schule zu schicken.

Gratis. In einer ehemaligen Schule baut er gemeinsam mit den Burschen einen Rückzugsort, ein Versteck, ein Fort auf. Die Welt bleibt draußen, die Kinder bei ihm. Die Geschichte eines Pädophilen, aber nicht die Geschichte eines Täters erzählt Seidl hier, denn Ewald „tut nichts“.

Aber da ist nicht nur der Film, da ist auch die Geschichte über den Film „Sparta“: 2022 berichtete das deutsche Magazin „Der Spiegel“ über Vorwürfe der Familien der minderjährigen Laiendarsteller aus Rumänien, die in Ulrich Seidls Film „Sparta“ mitgespielt haben. Weder seien die Kinder bzw. deren Familien über das Thema des Films, Pädophilie, informiert worden, noch wurden die jungen Darsteller entsprechend bereut. Seidl wies die Vorwürfe zurück: „Nie haben wir beim Dreh die Grenzen des ethisch und moralisch Gebotenen überschritten.“

Ein neutraler Blick auf „Sparta“

Nun kommt „Sparta“ in die heimischen Kinos, und der Film hat es sich mehr als verdient, mit neutralem Blick gesehen zu werden.

„Sparta“ gehört zu Ulrich Seidls letztem Film „Rimini“ über Richie Bravo, ein in die Jahre gekommener Schlagersänger, der an der winterlichen Adriaküste seine übriggebliebenen Fans beglückt. Im heimatlichen Österreich trifft er auf seinen in der Nazi-Vergangenheit schwelgenden Vater Ekkehard (Hans-Michael Rehberg in seiner letzten Kinorolle) und Bruder Ewald (Georg Friedrich).

Ewalds Sehnsucht nach Kindheit ist groß, das alte Schulgebäude wird schnell zum Bild einer für ihn vergangenen Zeit, freudig strahlend sitzt er in den Resten des Klassenzimmers. Ewald legt ein kindliches Verhalten an den Tag, seine Stimme säuselnd leise, wenn er mit den Kindern spielt, hat dies (noch) nichts Abgründiges. Beim Zuschauer bleiben die erdrückenden Fragen, was Ewald sich hier aufbaut, wohin das alles führen wird.

Ewalds Sehnsucht erstreckt sich auch auf die Kinder, ein kleiner Bursch hat es ihm angetan. Er ist schmächtig, blond, zurückhaltend. Am nächsten kommt der Österreicher ihm auf den Fotos, die er von ihm und den anderen Kindern macht und auf die Wand projiziert.

Seidl stellt uns nachhaltig vor die Wahl

Der Kampf dieses Mannes gegen einen Drang ist spürbar, so eindringlich spielt Friedrich ihn. Seidl stellt uns nachhaltig vor die Wahl und zeigt Ewald, der den Kindern Aufmerksamkeit, Zeit und Zuneigung (die nie sexualisiert gezeigt wird) gibt, auf der anderen Seite Väter und Stiefväter, die die Burschen erbärmlich behandeln.

In diesem Film funktioniert kein schwarz-weiß-Blick, Ewald ist nicht nur aus einer Perspektive zu sehen, wir fassen den Mann nicht, wenn wir über ihn eine Täter-Schablone legen. Genau in diese Wunde legt Seidl den Finger. Diesmal zeigt er uns nicht das Normale, unter dem sich der Abgrund auftut, diesmal zeigt er uns den Abgrund, unter dem wir das Normale entdecken und uns darüber noch viel mehr erschrecken.

Von Mariella Moshammer