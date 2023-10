Das Wagnis „Ruth“, ein Triumph

Auszeichnungen für die Musicalsparte des Landestheaters Linz sind seit einigen Jahren fast schon „üblich“. Am Montag beim Deutschen Musical Theater Preis in Berlin heimsten die Linzer den erstmals vergebenen Craig-Simmons-Preis 2023 für eine Institution ein, namentlich die Chefs Matthias Davids und Arne Beeker.

Sensationell – und doch angesichts der Qualität keine ganz große Überraschung – die Ehre, die dem Gmundner Musical Frühling zuteil wurde. In sieben Kategorien für den Deutschen Musical Theater Preis nominiert, siegten die Gmundner mit „Briefe an Ruth“ schließlich in den vier Sparten Bestes Musical (Gesamtproduktion), Beste Komposition (Gisle Kverndokk), Beste Hauptrolle (Jasmina Sakr) und beste Nebenrolle (Tamara Pasqual).

„Briefe an Ruth“ wurde im Frühling als Weltpremiere gezeigt, das Musical erzählt die erschütternde Geschichte von Ruth Maier, die als Teenager vor den Nazis floh und mit 22 Jahren in Auschwitz vergast wurde.

Mit viel Fingerspitzengefühl inszenierten Elisabeth Sikora und Markus Olzinger in Co-Regie, das Werk aus der Feder von Gisle Kverndokk & Aksel Otto-Bull. Elisabeth Sikora, die die Dankesrede hielt: „Wir sahen es als unsere Pflicht dieses Werk uraufzuführen.“