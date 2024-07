„De Zwidan Zwa“ gar nicht zwider

Ziemlich depri-lastig und primär um Themen wie Alkohol, Drogen und Gefängnisaufenthalte kreisend, kommt das erste gemeinsame Programm daher, für das sich der Wiener Liedermacher und Songwriter-Koryphäe Ernst Molden und „Seili“, Christoph Seiler, wie Molden seinen Gesangspartner zärtlich nennt, und der auch als bessere Hälfte des heimischen Erfolgsduos Seiler & Speer bekannt ist, zusammengetan haben.

Dass hier die Chemie zwischen den beiden von der ersten Minute des Kennenlernens an und bei der folgenden musikalischen Zusammenarbeit gestimmt hat, wird auch beim Frischluft-Konzert im Posthof sofort deutlich.

Der tragische Unfalltod von Willi Resetarits, alias Kurt Ostbahn, dem unvergesslichen legendären Wiener Sängeroriginal, hat Molden und Seiler zu ihrem Duo-Projekt inspiriert. Leidenschaftlich wienern sie nun mit ihrem ersten Album auf Ostbahns Spuren durch angelsächsische Blues- und Countrysongs, die Ernst Molden mit seiner unverwechselbar originellen Handschrift grandios umgetextet hat.

Und so beginnt die musikalische Reise gleich mit dem Hit „In the Jailhouse Now“ von Jimmie Rodgers, hier umgeschrieben zu „En Häfn drinn“ und mit markanter Stimme von „Seili“ Seiler vorgetragen, der im Laufe des Abend noch über sich hinauswachsen wird. Etwa bei „Es Gligg“, einem berührenden Song, den er posthum für einen Freund komponiert hatte, der zeitlebens nichts als häusliche Gewalt erfuhr und schließlich im Drogenrausch verstarb. Ein Lied, das nicht ins Repertoire von Seiler & Speer passt und bei dem sich hier der brachiale Schmäh eines Christoph Seiler um mehrere Stufen reduziert und ihn der Seelenschmerz und das Besingen menschlicherAbgründe zu neuen ungeahnt sentimentalen Tiefen führt. Hut ab für diesen Seelenstrip.

Begleitet wird der morbide Sound vom Frauenorchester, alias Sibylle Kefer, Gitarre, Marlene Lachersdorfer, Bass und Maria Petrova an den Drums. Die drei Musikerinnen breiten einen lockeren akustischen Teppich aus, auf dem Molden & Seiler ihre düsteren Moritaten gesanglich kundtun können, an denen auch Ludwig Hirsch und Georg Danzer ihre Freude gehabt hätten.

Fürs erste vergeht einem aber das Lachen, wenn man in der Folge Titel wie „I sauf“ von Mary Gauthier, „I steh ibahaubt ned mea auf Di“ von Udo Lindenberg oder „Numma zum Waanan“ frei nach dem „Wheeping Song“ von Nick Cave auf der Freiluftbühne vorbeiziehen hört. Doch ganz so dick kommt es dann auch wieder nicht, denn Molden und „Seili“ haben spürbar Spaß an der Performance und sind gar nicht zwider, wenn sie die traurigen Songs im breitesten Wiener Dialekt zu ihren eigenen machen und die Coverversionen nach tiefstem Süden der USA klingen lassen, wie etwa „An Schnops, zwa Rüscherln, drei Bia“, angelehnt an John Lee Hookers „One Bourbon, One Scotch, One Beer“.

Wienerlied und Blues gehen hier eine äußerst gelungene Mischung ein und dürfen zweifellos als eines der originellsten hintergründigen Werke aus der Feder von Ernst Molden bezeichnet werden, nicht zuletzt dank Christoph Seiler, der mit virtuosem Soul in der Gesangsstimme seinen Part dazu beiträgt.

Standing Ovations und langanhaltender Beifall in dieser lauen Sommernacht dann für De Zwidan Zwa, die sich mit dem Kult-Song „Awarakadawara“ in Memoriam Willi Resetarits als Zugabe verabschieden, auf dem Weg zu einer neuen Karriere als dunkelgraues Erfolgsduo.

Von Barbara Duftschmid