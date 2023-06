Deliziöses Theater-Spectaculum

Die Bruckmühle in Pregarten ist längst nicht mehr nur ein Geheimtipp für Theaterinsider sondern eine etablierte regionale Stätte für kulturelle Events. So jetzt wieder mit der Komödie „Frühere Verhältnisse“ von Johann Nestroy. Oder um es in dessen Diktion zu sagen: Ein deliciöses Theater-Spectaculum für die Leut‘! Premiere war am vergangenen Freitag. Bruckmühle-Chef und Regisseur Richard Maynau fand den richtigen Zugang zu Nestroy heute.

Er widerstand der Versuchung, den genialen Sprachkünstler und Theatermacher zu „modernisieren“, setzte aber zugleich aktuelle Akzente, vor allem in den typischen Couplets. Das Ensemble ist mit spürbarer Spielfreude bei der Sache, bewältigt die Wortkaskaden und sprachlichen Feinheiten mühelos und lässt der Situationskomik jede Menge Zeit und Raum. Sehr zum Gaudium des Publikums. Sie sind es, die den Abend zum Spectaculum im besten Sinne machen: Christoph Enzinger, Gabriel Tober-Kastner, Julia Beyerl, Alexandra Kloiber und Lukas Auberger. Der Zeit angepasste Kostüme und Outfit: Elfriede Pachel und Ulrike Starzer.

Lesen Sie auch

Ein kleiner Wermutstropfen: Offensichtlich wollte der Wettergott dem Theatergott etwas zu Fleiß tun – nach tagelanger Hitze mit warmen Abenden war es ausgerechnet am Freitag windig, kühl und nass. Die Premiere musste daher in den Theatersaal der Bruckmühle verlegt werden, was aber der gelungenen Inszenierung keinen Abbruch tat.

Von Werner Rohrhofer