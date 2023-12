Dem Lebensgefühl ein Denkmal gesungen

Hommage an Edith Piaf im Brucknerhaus mit Nathalie Lermitte

„La vie en rose“, „Milord“, „Non, je ne regrette rien“ — Mit ihrer großen Stimme hat Edith Piaf, die 147 cm kleine Frau, dem Schmerz ihres Lebens Denkmäler gesungen. „Edith Piaf – Die Show!“, eine Hommage an die große Sängerin, die seit 2015 bereits in 50 Ländern über eine Million Besucher verzeichnet, machte am Montag im Brucknerhaus Station.

Die erst nach dem Tod ihres Idols geborene Sängerin und Schauspielerin Nathalie Lermitte (Jg. 1966) verkörpert die Piaf, beginnt mit unbekannten Liedern und wie das Original versucht sie anfangs, schön zu singen.

Das einzigartige Timbre wächst mit dem zunehmenden Erfolg. Lermitte kopiert nicht, spielt nicht Piaf, sondern macht das Schicksal der Piaf anhand ihrer Lieder deutlich. Den Gassenhauer „Milord“ interpretiert sie so eindringlich, dass auch Sprachunkundige der Dramatik erliegen.

Im Hintergrund ziehen Szenen aus der Karriere der Piaf als Fotos, Zeitungsauschnitte und Videos vorbei. Der erste Teil gibt Einblick in die frühen Jahre der 1915 geborenen Édith Giovanna Gassion. Im zweiten Teil dreht sich alles um Weltruhm und Erfolg bis zu den letzten Auftritten.

Als einziges optisches Zugeständnis trägt die große blonde Künstlerin im Finale eine schüttere Perücke und mimt die herzzerreißende Gestalt, die kaum noch ihres Körpers mächtig „La Foule“ ihrem Publikum zu Füßen legt und aus tiefstem Herzen nichts bereut: „Je ne regrette rien“.

Dann aber wirft Lermitte die Perücke weg, bereut auf ihre nicht minder großartige Weise nichts und schenkt dem hingerissenen Publikum noch eine „Hymne a lámour“ und „La vie en rose“. Tosender Applaus.