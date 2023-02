Haben Sie „Fight Club“ gesehen? Da kommt irgendwann ein Wahnsinns-Twist, und man möchte den ganzen Film noch einmal sehen. So kann es einem auch bei „Final Cut Of The Dead“ gehen.

Oscar-Preisträger Michel Hazanavicius („The Artist“) hat einen wirklich witzigen Film im Film im Film hingelegt, der ein paar Mal radikal und wunderbar unterhaltsam die Richtung ändert. „Final Cut of The Dead“ ist ein Remake von Shin’ichiro Uedas „One Cute Of The Dead“ und eine der vielen Liebeserklärungen ans Kino und ans Filmemachen selbst, die es gibt.

So bekommt der Kinogeher Einblick hinter die Kameras und sieht, dass die Filmwelt auch nur eine ganz normale ist mit stillenden Müttern, kotzenden Alkoholikern und von Durchfall geplagten Schauspielern. Es muss aber betont sein, dass Hazanavicius einen sehr eigenen Weg gewählt hat, um jenen, die — koste es was es wolle, und Geld ist dabei kaum vorhanden — Filme machen, zu würdigen.

„Final Cut Of The Dead“ ist eine lupenreine Komödie, die von einem amateurhaft produzierten, mit Kunstblut nur so um sich spritzenden Zombie-Film getragen wird. Den dreht Regisseur Rémi (Romain Duris) unter ganz speziellen Umständen für eine japanische Produzentin. Es improvisieren zu nennen, was die Filmcrew dabei an den Tag legen muss, wäre um viele abgeschlagene Körperteile untertrieben.

Zu Beginn von „Final Cut Of the Dead“ sehen wir das Ergebnis der Dreharbeiten, die im Anschluss folgen. Hazanavicius ist ein Film geglückt, in den man sich fallenlassen kann, alle Absurditäten und hyperskurrilen Einfälle des Regisseurs genießen und 110 Minuten den lieben Zombie einen toten Mann sein lassen kann.