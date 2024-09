„Der Anarch in der Musik“: Bruckner-Biografie von Rüdiger Görner

Er ist der Gehilfe, der Geprüfte, der (begehrt) Geduldete, der Geforderte, der Geschätzte und der Gewordene: So übertitelt jedenfalls Rüdiger Görner seine große Biografie über den österreichischen Komponisten Anton Bruckner (1824-1896), dessen 200. Geburtstag die Musikwelt am Mittwoch (4. September) feiert. Das Unangepasste, Eigenwillige und Widersprüchliche seiner Persönlichkeit fasst der Titel zusammen: „Der Anarch in der Musik“ (Zsolnay Verlag, 384 Seiten, 32,90 Euro).

Der 1957 geborene deutsche Kultur- und Literaturwissenschafter, der 2001 das Ingeborg Bachmann Centre for Austrian Literature an der University of London gründete, hat in den vergangenen Jahren schon Biografien zu Rainer Maria Rilke (2004), Georg Trakl (2014) und Oskar Kokoschka (2018) veröffentlicht. Nun also der Oberösterreicher, dessen Leben von tiefer Zerrissenheit geprägt war: im privaten Umgang ein linkischer Biedermann aus der Provinz, vor den Notenblättern ein furchtloser Konstrukteur ungeheurer musikalischer Gebäude, am Orgelpult ein Titan.

Vielfältiges Bruckner-Bild

Unser Bruckner-Bild sei vielfältig und in seinen unterschiedlichen Ausformungen kaum miteinander in Einklang zu bringen, schreibt Görner: „die Karikatur eines schrulligen Menschen und Eigenbrötlers, von dem niemand wusste, was in ihm vorging“, ein vergeblich, ja verzweifelt Liebender ohne tiefere Wirkung auf das andere Geschlecht“, ein „tiefreligiöser Einzelgänger, der sich keiner Schule und Lehrmeinung anschließen wollte“, musikalisch ein ständig, ja manisch Suchender. „Vermeintliche Lebensleere traf in ihm auf unbestreitbare Kunstfülle. Die Grundspannung in seinem Leben erzeugte der Kontrapunkt, bestehend aus Einsamkeit und Sehnsucht nach ihrer Überwindung durch die Kunst.“

Görner versucht, diesem Leben in allen Facetten gerecht zu werden und es gleichzeitig in seine Zeit einzubetten. Staunend erfährt man, dass seine erste Reise von Linz nach Wien mit dem Schiff unternommen wurde und zwei Tage dauerte, da die deutlich bequemere und schnellere Eisenbahnverbindung noch nicht ihren Betrieb aufgenommen hatte. Bruckners Wien-Erfahrungen waren auch von der Dauer-Baustelle der rasch wachsenden Metropole oder von der Weltausstellung 1873 geprägt, die aktuelle weltpolitische Situation hatte auf seine Reisen und Auslandskontakte Einfluss.

Orgelspiel in Notre-Dame und Besuch bei Wagner

Sein triumphales Orgelspiel in Notre-Dame de Paris vor Kollegen wie César Franck, Camille Saint-Saens und Charles Gounod 1869 und sein von schüchternen Ehrfurcht geprägter Besuch bei Richard Wagner in Bayreuth werden ebenso plastisch geschildert wie die Peinlichkeit einer #metoo-Affäre, als die Runde machte, er habe als Lehrer an der Lehrerbildungsanstalt St. Anna in Wien eine Schülerin mit „lieber Schatz“ angesprochen. Der biedere Anarchist hatte mit Feinden und Neidern oder zumindest mit Verständnislosigkeit auf allen Ebenen zu kämpfen.

Und er konnte sich gegen manche Verehrer nicht (mehr) zu Wehr setzen. Adolf Hitler, der „gerade in der frühen Biograpfie Bruckners einen vermeintlichen Spiegel seiner eigenen gesehen“ hatte, erkor ihn zu einem seiner Lieblingskomponisten. Vor der Radio-Meldung zum „Heldentod“ des „Führers“ erklang im Mai 1945 der langsame Satz aus Bruckners 7. Sinfonie.