Der flauschige Degenheld ist zurück

Man lebt nur neunmal — zumindest, wenn man Katze ist. So sagt es der englische Volksmund, der den Vierbeinern der Legende nach noch zwei Leben mehr schenkt als bei uns. Im neuen US-Animationsfilm „Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch“ geht es genau darum: Der in die Jahre gekommene Degenheld wird sich seiner Sterblichkeit bewusst und sucht nach einer Möglichkeit, sich seine Leben zurückzuholen. Doch am Ende gewinnt er so viel mehr!

Wenn der Kater seine Leben verbraucht hat…

Turbulent geht´s los: Der gestiefelte Kater ist eine lebende Legende, feiert mit seinen Fans eine rauschende Party im Gouverneurspalast, tritt aber mit einem Kampf gegen die Garde ein Feuerwerk los und weckt damit einen Riesen. Den bezwingt er zwar elegant, wird aber durch einen dummen Umstand dennoch getötet. Aber Katzen haben ja bekanntlich viele Leben — nur, dass die von dem flauschigen Degenhelden quasi aufgebraucht sind.

Denn der gestiefelte Kater starb vorher schon beim Stierlauf, Zechen, Pokern, Krafttraining, in einer Kanone, an einer Allergie und beim Backen. Ihm bleibt nur ein Leben. Doch der Tod hat es satt zu warten und will den Kater gleich selbst holen kommen — und dieser verspürt zum ersten Mal in seinem Leben Angst. Also begräbt er Gewand und Stiefel und zieht bei der schrulligen Mama Luna ein, wo er Stricksocken trägt und Trockenfutter frisst. Das wäre ein trauriges Ende, aber natürlich geht der Film da erst richtig los.

Der Kater hat von einem mysteriösen Wunschstern gehört, der ihm zu neuen Leben verhelfen könnte. Klar, dass er, wenn auch etwas eingerostet, neue Hoffnung verspürt, seine Stiefel ausgräbt und sich auf die Suche macht. Doch auf ihn ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Mehrere bekannte Märchenfiguren — die, wie schon in der „Shrek“- Reihe, von der der Kater ein Ableger ist, verballhornt werden — suchen nach ihm. So tritt etwa das Goldlöckchen auf, das mit seinen drei Bären ebenfalls die Karte zum Wunschstern finden will. Und dann ist da noch der Bösewicht Jack Horner.

Zum Glück ist der Kater nicht allein. Ihm folgt ein herzensgutes Hündchen, das kein Wässerchen trüben kann und das in dem Gestiefelten seinen neuen und einzigen Freund gefunden zu haben glaubt. Das ungleiche Team komplettiert Kitty Samtpfote.

Gegen den „großen Jack Horner“ und seine geballte Ladung an magischen Märchenfiguren, Zaubergegenständen und Goldlöckchens Bärenfamilie müssen sich die drei ungleichen Partner behaupten. Und dann ist da ja noch der Tod, der dem gestiefelten Kater auf den Fersen ist… Die Lektion, die (fast) alle am Ende lernen: Freunde und Familie, ja Vertrauen, ist wichtiger und schöner, als allein zu kämpfen. Vielleicht reicht dann ja sogar ein einziges Leben aus.

Ein vergnüglicher Familienfilm mit viel Witz, Charme und Tiefgang, tollen Animationen, Situationskomik und natürlich dem flauschigsten Helden seit Erfindung der Heldengeschichten, der mit seinem sexy „spanissen Akssent“ für Stimmung sorgt. Im Original wird er von Antonio Banderas gesprochen, im Deutschen von Benno Fürmann. Wer die „Shrek“-Filme mag, wird auch diesen Film lieben. J. Heinemann