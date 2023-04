Der große Weg des Verzeihens

„Fun Home“ in der BlackBox: Graphic Novel wird zu Musical

Vom Broadway in New York ans Musiktheater in Linz: Die Musical-Adaption „Fun Home“ von Jeanine Tesori und Lisa Kron feiert am 14. April in der BlackBox Premiere und orientiert sich an der gleichnamigen Graphic Novel von Comiczeichnerin Alise Bechdel. Die gebürtige US-Amerikanerin berichtet darin von ihrem Erwachsenwerden, und gibt preis, welche Hürden das mit sich brachte und wie sie ihre von Schicksalsschlägen gezeichnete Kindheit zu überwinden versuchte.

Bechdel erzählt vom Aufwachsen in einem Beerdigungsinstitut, Ehe-Problemen der Eltern, ihrem eigenen Coming-Out und dem ihres Vaters — „ein großer Weg des Verzeihens“, wie Tesori bei der Pressekonferenz sagte. Die New York Times lobte das Buch für seine „Ernsthaftigkeit, emotionale Komplexität und Innovation“.

„Auf der Musical-Bühne stehen Frauen mittleren Alters nur selten im Rampenlicht, und auch Vater-Tochter-Geschichten sucht man in der klassischen Theaterliteratur vergebens“, so Tesori. Drei Alises, jeweils in einem anderen Alter und Lebensabschnitt — eine im Kindesalter, eine am College und die heutige Alise — sollen die verschiedenen Facetten der Geschichte verdeutlichen.

Als Darsteller stehen Sanne Mieloo, Celina dos Santos, Karsten Kenzel, Daniela Dett, Christian Fröhlich und Bettina Schurek auf der Bühne der BlackBox und bringen zum Ausdruck, wie jedes Familienmitglied in seiner eigenen Generation kämpft.

Die Musik soll den Schauplatz widerspiegeln, so lassen sich Assoziationen zu den Jackson Five oder der Partridge Family finden. Juheon Han übernimmt in Linz die musikalische Leitung, für die Choreografie zeichnet Hannah Moana Paul verantwortlich, für die Inszenierung Nicole Claudia Weber. Das Bühnenbild der deutschsprachigen Erstaufführung gestalten Charly Fehringer und Judith Leikauf, Arne Beeker ist als Dramaturg mit an Bord.