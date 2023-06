Der Körper als Leinwand

Körper werden gebildet, geformt, auseinander- und wieder zusammengebaut, Puppen, Skulpturen entstehen, verändern sich, erzählen längst vergangene Geschichten, Ungesagtes. Der Körper ist eine Leinwand, eine Spielfläche. Regisseurin Estibaliz Urresola Solaguren findet in der Berufung des Großvaters und der Mutter — beide Bildhauer — eine wunderbare Entsprechung für den kleinen Aitor (gespielt von der damals achtjährigen Sofia Otero, die für ihre herausragende Leistung den Berlinale-Schauspielpreis erhielt), der sich mit und in seinem Körper nicht wohl fühlt.

Die Handlung von „20.000 Arten von Bienen“ ist schnell erzählt. Ane (Patricia López Arnaiz) fährt mit ihren drei Kindern zu ihrer Mutter aufs Land, sie besuchen das traditionelle Johannisfeuer. Ane nutzt die Zeit, um in der Werkstatt ihres verstorbenen Vaters an neuen Skulpturen zu arbeiten, die ihres Ahnen hat sie im Nacken, sie kämpft mit dem Vergleich, aber auch mit den Geschichten, die im Dorf rund um deren Entstehen mit jungen Mädchen als Modellen kursieren.

Großmutter und Großtante kümmern sich um die Kinder. Häufig ist der achtjährige Aitor Mittelpunkt des Geschehens, Cocó wollte er noch vor kurzem genannt werden, jetzt ist ihm dieser und auch sein „eigener“ Name verhasst. Er ist sich unsicher in fast allem, den Nachbarn fallen die langen Haare, die angemalten Fingenägel auf, die Regisseurin lässt die Zuschauer ganz sanft im Ungewissen über das biologische Geschlecht des Kindes.

„Wieso weißt du, wer du bist, und ich nicht?“

Im Schwimmbad will Aitor den Bademantel nicht ausziehen, erst gegenüber einer neuen Freundin, die ihn als Mädchen wahrnimmt, traut er sich, sich zu öffnen. Auch die Bienen der Großtante lassen das Kind ruhiger werden, die große Angst, das Unbestimmte, die Unruhe werden leiser in Anwesenheit der Tiere. Ihr Wachs verwenden die Kinder später für Selbstporträts, Aitor formt eine Meerjungfrau mit Fischschwanz ab der Taille, geschlechtslos.

In wunderbar stimmigen Bildern und Dialogen wird hier die Geschichte einer Identitätssuche erzählt und dabei weder etwas zu viel gesagt oder gezeigt, noch erwartbare Klischees erfüllt. „20.000 Arten von Bienen“ nimmt sich leise, aber dadurch nicht weniger intensiv, eines Themas an, das häufig schrill, fordernd und damit überfordernd erzählt wird.

„Wieso weißt du, wer du bist, und ich nicht?“, fragt das Kind einmal tief verzweifelt. Als Aitor mit Lucia schließlich einen Namen für sich findet, ist dies ein wärmender und tröstender Moment. Der Film deckt auch andere familiäre Konflikte auf, erzählt in Ansätzen, es bleibt viel Raum für Eigenes.

„20.000 Arten von Bienen“ ist eine so ausgewogene Erzählung, ein so einfühlsamer Film, wie man ihn zu selten zu sehen bekommt. Was für eine Bereicherung dieses Filmsommers.

Von Mariella Moshammer