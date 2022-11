Der Reiz des guten alten Reißverschlusses

Cronenbergs „Crimes of the Future“: Mit Sex und Technik in die Zukunft

Es gibt viel Gestöhne zwischen Lust und Schmerz, halb geöffnete Lippen und ebenso geschlossene Augen. Ja, ein wenig auf der Männerfantasie-Softporno-Ebene finden sich Szenen aus David Cronenbergs („Die Fliege“) neuestem Film „Crimes oft the Future“ schon. Wobei Lust tendenziell eher die Frauen empfinden, und es sie besonders erregt, wenn sich Körper öffnen.

Cronenberg, aufgrund seiner ikonografischen Werke und seines Alters — 79 — gerne und zurecht als Altmeister bezeichnet, macht es seinem Publikum nicht leicht. Grundsätzlich, aber eben auch in diesem Spätwerk. Und es sind nicht die klassischen Elemente des Body-Horror, die glasklaren und direkten Einblicke in Bauchhöhlen etwa, die verstören, sondern eher die Frage, ob er denn hier wirklich viel ernst meint.

Überholt von der humanen Evolution

Saul Tenser (Viggo Mortensen) wird von der humanen Evolution überholt. Sein Körper produziert permanent Organe, die er sich in einer Kunstperformance von seiner Partnerin Caprice (Léa Seydoux) herausoperieren lässt. Sie steuert dabei mit einer krötenähnlichen Fernbedienung einen hochtechnologisierten, aber optisch organischen Autopsie-Tisch, der die Schneidearbeit übernimmt.

Daran geilen sich die Zuseher auf, machen unaufhörlich Fotos und Videos, Caprice referiert über den philosophischen Unterbau (ohne ihn keine Kunst, lernen wir an anderer Stelle), über Bedeutung, die in den bedeutungslos gewordenen Körper gelegt werden muss. Abseits der „Shows“ schleicht Saul mit schwarzer Kapuze und Schal vor dem Mund durch meist finstere Gegenden, nachts versucht er auf einem dem Seziertisch ähnlichen Bett Schlaf zu finden, oder Schmerz — aus dem sich die Kunst doch nährt.

Dieses Empfinden ist den anderen Menschen verloren gegangen, sich gegenseitig ins Fleisch zu schneiden — auf schmuddeligen Straßen ebenso wie in vornehmen Kreisen — wird zum schnellen Vergnügen dieser dystopischen Zukunft, die an vielen Stellen leider erschreckend banal ist. Dann gibt es noch Geheimbünde, nicht näher definierte Mächtige. Das Schönheitsideal kehrt sich nach innen, ein guter Charakter ist nicht gemeint, tätowierte Organe weisen die Richtung.

Immer wieder legt Cronenberg Fährten zu seinen alten Werken, Sauls Körper ist von Eingängen übersät, wie sie schon in „Existenz“ (1999) vorkommen, neu ist ein Reißverschluss in der Bauchdecke, der Caprice zum oralen Liebesspiel damit animiert. Sex, Körper, Obsession, Technologie, Fetisch — der kanadische Regisseur wütet in den üblichen Feldern, häufig verliert sich der Zuseher in den verworrenen Geschichten, Zusammenhänge sind schwer zu identifizieren.

Eine völlig neue Welt eröffnet ein Junge, dessen Mord am Beginn des Films steht. Seine Mutter erstickt ihn, nachdem er genüsslich einen Plastikübertopf gegessen hat. Auch hinter dieser körperlichen Anormalität steckt eine geheime Gruppierung, die den Verzehr von industriellen Abfällen als die Zukunft der Menschheit postuliert.

„Crimes of the Future“ entwickelt durchaus einen verstörenden Sog, aus dem man nach 107 Minuten fast körperlich gerissen wird. Seziert man diesen Film, schlitzt ihm quasi nach seinem eigenen Vorbild den Bauch auf und sieht sich genauer an, was hinter den (teils) schockierenden Bildern steckt, ist es leider weniger, als erhofft und das, trotz einer immensen Fülle an Themen, die Cronenberg anreißt.

Von Mariella Moshammer