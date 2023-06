„Der Text macht oft etwas ganz anderes“

Die Salzkammergut Festwochen Gmunden widmen sich heuer der in Linz geborenen Dramatikerin Teresa Dopler (33). Heute ist ihr Werk „Unsere blauen Augen“ in einer Inszenierung des Landestheaters Linz im Stadttheater Gmunden (18.30 Uhr) zu sehen, am Sonntag (19.30 Uhr) liest Dopler gemeinsam mit Sebastian Fischer Bekanntes und Unveröffentlichtes im Thomas Bernhard Haus in Ohlsdorf.

VOLKSBLATT: Wenn man sich Ihren Werdegang ansieht, ging es früh ums Schreiben. War das schon immer Ihre Leidenschaft?

TERESA DOPLER: Ich habe als Kind wahnsinnig viel gelesen und geschrieben. Das waren schon immer Dinge, mit denen ich mich wohlgefühlt habe. Meine Eltern hatten viele Bücher, und ich habe als Kind auch welche gelesen, die gar nicht altersadäquat waren, Marlen Haushofer etwa. Ausschlaggebend war das Studium der Sprachkunst an der Angewandten, wo man das Schreiben ernst nimmt. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, sich als Schriftstellerin zu bezeichnen.

Lesen Sie auch

Schriftstellerin gilt ja auch eher als brotloser Beruf …

Das wurde auch von allen Seiten immer an mich herangetragen. Es ging tatsächlich fließend, ich habe eine Zeit lang neben dem Studium gearbeitet, dann aber die ersten Stipendien bekommen, das hat sich dann abgelöst. Ohne Stipendien wäre das nie gegangen, und da ist Österreich wirklich gut aufgestellt. Es war nie die Entscheidung, jetzt springe ich ins kalte Wasser. Irgendwann kommt der Punkt, wo man sich selbstständig meldet und davon leben kann. Ich sehe das immer noch als absolutes Privileg. Theater ist grundsätzlich lukrativer. Da kommt mehr rein als bei Romanen. Aber es ist in Zukunft nicht ausgeschlossen, dass ich auch anderes mache.

Ihre Stücke sind sehr erfolgreich. Man reflektiert ja auch selbst, was würden Sie sagen: Was ist Ihr Erfolgsrezept?

Ich glaube, das Wichtigste ist, sich nicht zu verbiegen, weil man glaubt, dass das ankommen würde, dass das das wäre, was das Publikum gerne hätte, oder die Theater. Ich habe das Gefühl, das ist immer der schlechteste Weg, wenn man versucht, etwas zu erfüllen. Das ist auch nie das, was wirklich ankommt.

Die Arbeit einer Schriftstellerin hat immer etwas Mysteriöses, weil man sieht sie nicht bei der Arbeit, man weiß nicht, wie das Werk entsteht. Wie kann man sich das vorstellen — wie arbeiten Sie, kommen zu Ideen?

Während man das Eine schreibt, denkt man schon an das Nächste bzw. findet etwas, das einen interessiert, das aber gerade nicht passt. Es gilt auch zuzulassen, keinen Plan zu haben, alles kommen zu lassen und zu schauen, was da ist und dann damit zu arbeiten. Nicht zu viel Kopf! Ich kämpfe auch immer gegen meinen Kopf. Man hat das schon so intus, dass man wissen will, worum es in dem Stück geht, man will manche Dinge sehr bewusst lenken und das lässt sich halt so schwer lenken, weil der Text macht oft ‘was ganz anderes, als man vorhatte. Das sind oft die viel interessanteren Dinge.

Sie sind eine intuitive Schreiberin? Sie legen sich nicht die Akte zurecht …

Ja, genau. Das wäre super, wenn das so funktionieren würde, malen nach Zahlen. Es gibt Autoren, die das können. Ich glaube, das, was ich mir im Kopf ausdenken könnte, wäre nie so interessant, wie das, was einfach entsteht. Manchmal bin ich selbst überrascht und denke mir: Aha!

Sie sind überrascht von den eigenen Texten, die da so aus Ihnen herausfließen?

Manche sind auch oft sehr eigenartig. Beim letzten Stück „Monte Rosa“ habe ich mir gedacht: Na pffff, das ist so eigenartig, ich weiß gar nicht, warum das passiert ist. Was würde Freud dazu sagen? (lacht)

Freut es Sie als Oberösterreicherin besonders, bei den Salzkammergut Festwochen dabei zu sein?

Es freut mich extrem, im Thomas Bernhard Haus zu lesen. Das ist für mich eine wahnsinnige Ehre, ich bin ganz ehrfürchtig. Ich bin eine große Bernhard-Verehrerin. Ich wollte mir diesen Bauernhof immer schon ansehen, habe es nie geschafft. Das ist eine schöne Gelegenheit.

In Gmunden wird „Unsere blauen Augen“ gezeigt. Wie kam es zu dieser Geschichte?

Das Stück ist schon älter und schon sehr weit weg. Was mir im Nachhinein interessant erscheint: Da kommt alles sehr traditionell daher, dann gibt es aber Dinge, die in dieses Altgewohnte einbrechen, die Bauherren, die Fertigteilhäuser, die Palme … dieses Spannungsfeld finde ich auch heute interessant.

Machen Sie sich Gedanken über Inszenierungen, oder würden Sie sich nur permanent ärgern, was da aus Ihren Texten gemacht wird?

Die Inszenierung denke ich gar nicht mit beim Schreiben, und ich fühle mich auch ziemlich weit entfernt vom Theater. Aber natürlich weiß man immer, was einem gefällt und was nicht. Das Schönste ist, wenn man ein paar Regisseurinnen hat, die die Stücke schätzen, dafür brennen und ein Händchen dafür haben.

Was halten Sie von der Linzer Inszenierung von „Unsere blauen Augen“?

Mit der bin ich sehr zufrieden. Vor allem, weil das Stück ein bisschen ein Stiefkind von mir ist. Nina Metzger hat das super inszeniert mit so einer ganz überdrehten Ästhetik, mit ganz viel Neon, und die Figuren schauen wie Spielzeug aus. Das passt wirklich gut zu dem Text, der auch so etwas Überdrehtes und Schablonenhaftes hat. Es ist auch wahnsinnig gut gespielt und extrem kurzweilig.

Haben Sie konkrete Schauspieler im Kopf, wenn Sie schreiben?

Nein, inzwischen nicht einmal mehr Geschlechter, bei „Monte Rosa“ etwa und auch bei dem Stück, das ich gerade schreibe. Das sind schon Dialoge und Figuren, aber die haben sehr viele biografische Merkmale verloren, man weiß gar nicht mehr, ob das Männer sind oder Frauen und wie alt sie sind.

Bei den Salzkammergut Festwochen wird Jugendarbeit großgeschrieben. Haben Sie trotz großer digitaler Konkurrenz Hoffnung für die Verbindung Theater und Jugend?

Ich glaube schon, dass Theater etwas an sich hat, was nicht ersetzbar ist. Das ist eine ganz andere Abendgestaltung als diese medialen Dinge. Ich glaube aber, dass man sich überlegen muss, ob die ganz großen Häuser in der Zukunft noch Sinn machen, und ob man diese Formate vielleicht neu denken muss. Wenn man auf kleinere Stätten setzt, hat man auch nicht den Stress, die großen füllen zu müssen. Denn in diesem Stress entsteht dann vielleicht auch nichts Gutes.

Verraten Sie etwas über das Stück, an dem Sie aktuell schreiben?

Man verbindet Dialoge und Figuren ja eher mit klassischen Stücken an konkreten Orten und zu einer konkreten Zeit und ist damit auch so gebunden. Derzeit interessiert mich, wie man Figuren und Dialoge behalten, sich aber von Orten lösen und in den Zeiten springen kann, um das ein bisschen aufzumachen.

Interview: Mariella Moshammer