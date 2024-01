Die Büchner-Preisträgerin Elke Erb ist tot. Die Lyrikerin starb am Montagabend im Alter von 85 Jahren in Berlin, wie eine Sprecherin des Suhrkamp Verlags am Dienstag unter Berufung auf Erbs Umfeld sagte. Die Schriftstellerin wurde 1938 in Scherbach in der Eifel geboren. Zuletzt lebte sie in Berlin. 2020 war Erb mit dem Georg-Büchner-Preis geehrt worden, der als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland gilt.

