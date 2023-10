Dialog über ein Leben ohne Hass

Der Linzer Kulturverein Etty beschäftigt sich in einer Theaterproduktion einmal mehr mit seiner Namensgeberin, der niederländischen Jüdin Etty Hillesum, die 1943 im KZ Auschwitz ermordet wurde und die kostbare Tagebuchaufzeichnungen und Briefe hinterlassen hat. Ihr stellt Drehbuchautor und Regisseur Johannes Neuhauser einen gegenüber, den man vor allem als Sänger wahrgenommen hat: den ebenfalls aus einer jüdischen Familie stammenden Leonhard Cohen (1934-2016). Im Dialog zwischen ihren Texten und den beiden Figuren, dargestellt von den Schauspielern Bettina Buchholz und Rudi Mühllehner (der noch mehr Rollen übernimmt), entsteht ein Theaterstück mit schmerzlichen Bezügen zu aktuellen Krisen. Premiere der Kooperation mit der Linzer Tribüne ist am 4. November (19.30 Uhr) ebendort.

Cohens Musik, seine Texte, seine Themen

Cohen sei eigentlich Lyriker gewesen, habe irgendwann entdeckt, dass Gedichte wie „Suzanne“ gesungen besser ankommen, klärt Neuhauser, seit seinem 15. Lebensjahr Fan des Musikers, im VOLKSBLATT-Gespräch auf. Cohens Themen waren der Glaube, Spiritualität, Sexualität, die Beziehung zwischen Mann und Frau und die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, ohne Hass zu leben. Das waren auch die Inhalte von Etty Hillesum, deren Todestag sich heuer zum 80. Mal jährt. Aus diesem Anlass hat der renommierte C. H. Beck Verlag das Gesamtwerk (1000 Seiten, 600 davon erstmals auf Deutsch) von Hillesum neu aufgelegt, inklusive neuer kritischer Übersetzung, das viele neue, oft sehr persönliche Informationen beinhaltet. Und – ein Zeichen der Wertschätzung von dessen bisheriger Arbeit — dem Kulturverein Etty zur Bearbeitung freigegeben.

In einer Art Dialog wird das Leben von Etty Hillesum, punktuell auch das von Leonard Cohen aufgerollt. Rudi Mühllehner singt und spielt auf der Gitarre Titel von Leonard Cohen wie „Hallelujah“. Die Songtexte hat Neuhauser ins Deutsche übersetzt: „Viele hören sich die Lieder nur an, ohne sich um die Inhalte zu kümmern.“ Und er arbeitet mit Bildern und Videos. Über das einzige Video, das von einer Deportation von Juden in ein Konzentrationslager existiert, legt Neuhauser Cohens „Puppets“. Drehen musste es ein jüdischer Kameramann, der kurze Zeit danach ermordet wurde.

Vom Terror in Israel, der sehr an die Pogrome der Nazi-Zeit erinnere, und dem „Antisemitismus vor allem in großen deutschen Städten“ zeigt sich Neuhauser zutiefst betroffen. Aktuelle Bezüge in seinem Stück herzustellen, war nicht notwendig — die waren inhaltlich schon da: Als 1973 der Jom Kippur Krieg ausbrach, weilte Cohen gerade auf einer griechischen Insel und nahm sofort den nächsten Flug nach Tel Aviv, um sich dort dem israelischen Militär als Soldat zur Verfügung zu stellen. Die Israelis schickten Cohen ins Kriegsgebiet, um dort vor Soldaten aufzutreten. Berührende Titel wie „Who by Fire“ entstanden in dieser Zeit.

Zwei Menschen, die Perspektiven aufzeigen

Sein letztes Konzert gab Cohen dann auch in Tel Aviv vor 47.000 Menschen. Seinen Vorschlag, auch im palästinensischen Westjordanland aufzutreten, lehnte man dort ab. Den Großteil der Einnahmen des Auftrittes spendete Cohen an die Organisation PCFF (Parents Circle-Families Forum), in der sich israelische und palästinensische Eltern zusammengeschlossen haben, die ihre Kinder durch die Auseinandersetzungen verloren hatten. „Wir sehen auch jetzt wieder: Krieg ist keine Lösung, aber wir wissen keine andere“, so Neuhauser. Hillesum und Cohen hätten versucht, eine andere Perspektive aufzuzeigen — ein Leben ohne Hass.

