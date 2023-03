Die erste Garde des Genres

Mehr als 21.000 Besucher frequentierten im ersten Jahr die Ausstellungen des Museum Schütz in Engelhartszell, ein großer Teil davon aus Deutschland, erzählt begeistert der Kunstsammler und -händler, -förderer und Museumsbetreiber Josef Schütz. Ab heuer soll der Betrieb bereits kostendeckend arbeiten. Fantasie oder Realität? 2023 jedenfalls widmet sich dem Thema.

Die große Schau „Wiener Schule des Phantastischen Realismus“ (bis 17. September) eröffnete am Wochenende. Die 52 hochkarätigen bekannten oder überraschenden Werke stammen aus der Sammlung Infeld, einer Familie von Stahlsaitenfabrikanten, die eine der größten Privatsammlungen Österreichs anlegte und europaweit tonangebend im Bereich des Phantastischen Realismus agiert.

Von Albin Paris Gütersloh, dem Gründervater der Phantasten, zu den berühmten Protagonisten Arik Brauer, Ernst Fuchs, Rudolf Hausner, Anton Lehmden, Helmut Leherb und Güterslohs Sohn Wolfgang Hutter, von den Lehrern zu den Schülern bis in die Gegenwart zu Gottfried Helnwein ist das Who´s Who des Genres vertreten. Der Südtiroler Benedetto Fellin (Jg. 1956), der die Ausstellung einfädelte, bespielt einen eigenen Bereich. Seine Werke befinden sich fast ausschließlich in der Sammlung Infeld.

„Wiener Schule“ greift in seinem Werk zu kurz. Als ob er seine Lehrer Lehmden, Hauser und Brauer überflügeln möchte, präzisiert er jedes Detail bis in die letzte Faser, lässt Mythologie von Fernost, Afrika und Lateinamerika einfließen, globalisiert die Ornamentik und Ästhetik vom Stil alter Meister bis zu dystopischen Science-Fiction-Sujets.

Einige Werke der Meister des Phantastischen Realismus stehen auch zum Verkauf. So wie die Arbeiten der acht Gastkünstler aus verschiedenen Kontinenten, die im vergangenen Jahr als Artists in Residence im Museum Schütz arbeiteten. Ab April ist die Werkschau zu sehen.

Ebenfalls im Vorjahr begeisterte die atemberaubende Dynamik junger chinesischer Künstler. Heuer setzt Schütz auf die Kraft afrikanischer Künstler. Der Markt für Werke aus Afrika boomt. In ihren Ländern können die Künstler von ihren Arbeiten kaum leben. Kunstschaffende, hauptsächlich Frauen, aus acht verschiedenen Ländern — aus Simbabwe etwa ein Künstler, der sein Land bereits bei der Biennale vertreten hat, werden im kommenden Jahr als Artists in Residence das Museum beleben.

Arrivierte elitäre Kunst im Dialog mit aktiv arbeitenden Künstlern, dazu viel frischer Wind aus anderen Kontinenten, ein Erfolgsrezept, das funktioniert und fasziniert!