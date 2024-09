Die ganz große Liebe für alle ab 13 im Landestheater

Große Liebe, bedrohliche Familienstreitigkeiten, tragische Tode und das ganz große Drama stehen für Publikum ab 13 Jahren ab Sonntag (18 Uhr) in der Studiobühne Promenade auf dem Programm im Linzer Landestheater. Denn dann feiert in der Reihe Junger Klassiker des Hauses „Romeo und Julia Short Cuts“ in einer Fassung und Inszenierung von Nele Neitzke Premiere.

Trotz allem ist nicht immer allen klar, was in der Geschichte eigentlich passiert und was ein verirrter Mönch, zwei berühmt gewordene Vögel und eine arg langsame Postzustellung damit zu tun haben. All diesen Geheimnissen (und natürlich der großen Liebe und beeindruckenden Schwertkämpfen) geht das Stück auf die Spur – Liebe zum Detail, Humor und ganz reeller Theaterzauber inklusive.

Die beiden Darstellerinnen Gemma Vannuzzi und Alexandra Diana Nedel, von denen jede gleich in mehr als eine Handvoll Rollen schlüpft, also quasi jeweils eine Seite spielt, bringen sich auch als Komponistinnen und Interpretinnen des Titelliedes „Two Households“ ein.

Das Stück entstand in Kooperation mit der HBLA für Künstlerische Gestaltung Linz. Workshops mit den Schülerinnen und Schülern sowie gemeinsame Projekttage trugen erheblich zu der Produktion bei.