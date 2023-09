Die großen Dramen der kleinen Welt

Der von Manfred Deix inspirierte Animationsfilm „Rotzbub“ kam erwartungsgemäß deftig in die Kinos, war aber 2022 der erfolgreichste österreichische Film. Auch wenn es in „Geschichten von Franz“ ebenfalls um einen Buben und seine Lebenswelt geht, war der Film nach den Büchern von Christine Nöstlinger weitaus familienfreundlicher und schaffte es dennoch auf Platz zwei im Erfolgsranking.

Nun kommt der Folgefilm „Neue Geschichten vom Franz“ auf die Leinwand — Regie (Johannes Schmid) und Besetzung sind gleich geblieben, die Familienfreundlichkeit ebenso. Es könnte nur sein, dass der eine oder andere schulpflichtige Kinobesucher angefressen ist, beginnen in dem Streifen doch just die Sommerferien.

Franz (Jossi Jantschitsch), Gabi (Nora Reidinger) und Eberhard (Leo Wacha) erwarten Freizeit, Schwimmbad und Eisbecher — Franz aber auch eine veritable Krise. Gabi und Eberhard, beide beste Freunde von Franz, sind sich untereinander nicht grün. Lockenkopf Franz gerät zwischen die Fronten, „Bruder vor Luder“ könnte man ihm raten, wären die Beteiligten zehn Jahre älter. Doch Franz muss das anders handhaben, hat einen selbstgebastelten Kalender dabei: Wann trifft er sich mit wem, wer ist wann bei der Oma, etc. …

Maria Bill als hauptverdächtiger Feind

Muss natürlich schiefgehen, was es prompt im Freibad tut. Nun spinnen alle auf den Franz, und der hält sich an einen anderen Grundsatz: Ein gemeinsamer Feind verbindet. Und als der wird Frau Berger (Maria Bill) auserkoren und zur Hauptverdächtigen einer Einbruchsserie, die in Wien wütet, gemacht. Von nun an gehen die drei Freunde wieder vereint recht klassisch an die Kinder-Detektiv-Arbeit.

Die Handlungswendungen sind nicht allzu schwer zu erahnen, kleine Einfälle lockern das Erwartbare immer wieder auf, etwa wenn Franz (der inzwischen etwas weiß, was seine Freunde wieder entzweien würde) versucht, Gabi und Eberhard vom Ermitteln abzuhalten. Man könne der Polizei ja nicht die Arbeit wegnehmen, den Hobby-Detektiven könnte der immense Ruhm zu Kopf steigen, predigt er. Doch auch dieser Plan geht sich nicht aus und das Abenteuer weiter.

Die Geschichte des Films basiert natürlich auf der Nöstlinger-Kinderbuchreihe, ist aber aus der Feder der Oberösterreicherin Sarah Wassermair, hat also kein direktes literarisches Vorbild. Ob sich hier der besondere Franz-Zauber ebenso entfaltet wie in den Originalbüchern kann die junge Leser- und Zuseherschaft wohl am besten beurteilen.

Die „Neuen Geschichten vom Franz“ stellen jedenfalls gekonnt die Kinder in den Mittelpunkt, nehmen sie ernst und zeigen, dass es auch in der kleinen Welt große Dramen gibt, die denen der Erwachsenen gar nicht so unähnlich sind (bis aufs Detektivspielen vielleicht). Diese Erwachsenen — etwa Ursula Strauss als Franz’ Mutter, Simon Schwarz als sein Vater — halten sich dezent im Hintergrund und könnten damit heute durchaus als Eltern-Vorbilder durchgehen. Die großen Ideen hat der Film nicht, die kleinen sind dafür umso entzückender.

Von Mariella Moshammer