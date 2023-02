Die Idylle in einer desolaten Welt

„Einmal schwerelos und zurück“: Fantasievoller & einfühlsamer Blick an den Rand der Gesellschaft

Es ist eine Siedlung, die nicht sehr einladend wirkt. Riesige Wohnblöcke, kahl, heruntergekommen, der Flair des Modernen lange verflogen. Die Cité Gagarin nahe Paris wurde in den 1960ern errichtet, Namensgeber Juri Gagarin, der erste Mensch im All, war bei der Eröffnung persönlich dabei.

Der Film „Einmal schwerelos und zurück“ — der Original-Titel „Gagarine“ ist weniger kitschig und deshalb passender, von Fanny Liatard und Jérémy Trouilh, zeigt das Leben in der Cité Gagarin im Heute, Familien mit Migrationshintergrund leben in den desolat gewordenen Gebäuden, einer von ihnen ist Youri.

Der 16-Jährige meistert das Leben in einer Umgebung, die andere verzweifeln lässt. Er macht sein, aber auch das Dasein seiner Mitmenschen lebenswert, repariert, verschönert das triste Existieren, stärkt die Gemeinschaft, die wichtiger scheint als das bloße Überleben in den traurigen vier Wänden.

„Einmal schwerelos und zurück“ erzählt das Leben am Rand der Gesellschaft, ohne die Not zu übertünchen, aber auch ohne die Menschen als leidende Wesen zu zeigen. Im Gegenteil, die Gemeinschaft, die sich in der Wohnsiedlung formiert hat, versprüht Lebensfreude, Youri, der ohne seine Mutter wohnt, organisiert für alle ein gemeinschaftliches Sonnenfinsternisschauen, offene Gespräche und Hilfe stehen auf der Tagesordnung.

Doch die Idylle in der desolaten Welt hat ein Ablaufdatum, die Wohnblöcke sollen dem Boden gleich gemacht werden. Und nun wird sichtbar, dass diese Wände doch bedeutender sind für die Bewohner, viele von ihnen haben schon einmal ihre Heimat verloren. Besonders Youri leidet unter dem bevorstehenden Verlust und flüchtet sich schließlich in die Welt seines Namensvetters, errichtet ein Biotop in der verlassenen Wohnung, ein Gewächshaus mit Flora und Fauna, wo selbst im Winter Tomaten wachsen, eine Weltraumkapsel zur Flucht. Einen Ort, den es fürs Leben braucht, der ihn trotz aller Schwere schweben lässt.

„Einmal schwerelos und zurück“ ist ein einfühlsamer Film, der wunderbare Momente voll Fantasie und Zauberhaftem und trotz Tristesse Hoffnung bietet.

Von Mariella Moshammer