Die Rede des Marc Anton ist ein meisterliches populistisches Rührstück. Ein von seiner Trauer überwältigter Mann, der den Caesar liebte und den „ehrenwerten“ Männern Respekt zollt, die den Caesar ermordeten. Die Rede kippt, der Ton wird aggressiv. Marc Anton sät Zweifel an der „Ehre“ der Verschwörer. Das Volk johlt, fordert Rache.

William Shakespeares „Julius Caesar” analysiert präzise die kalte Mechanik der Macht. Der siegestrunkene Caesar (ein smarter, fast sanfter Alexander Julian Meile) geht an seiner Selbstverliebtheit zugrunde, die Beschützer der Republik gieren selbst nach der Macht. „Freiheit! Endlich Freiheit!“, verkünden sie nach dem Mord und sind doch nur Bluthunde, wie sie auch die Moderne von Robespierre bis Pol Pot kennt.

Leere Seelen

In die Shakespeare-Bearbeitung des deutschen Autors Helmut Krausser fließen die Schrecknisse des 20. Jahrhunderts ein: Blutbäder, gesäumt von großen Worten der Mächtigen. Freiheit, Liebe, „neue Zeit“ — Obacht! Premiere von „Julius Caesar“ in der Regie von Schauspielchef Stephan Suschke war am Samstag im Landestheater Linz. Gänzlich unsentimental leuchtet Suschke die Männer an den Machthebeln aus. Diese Seelen sind erschütternd leer, die Gier nach Macht genügt sich selbst.

Die Bühne von Momme Röhrbein karg und kalt, zwischen hohen grauen Mauern wird gemauschelt und verschworen. Der Senat mit dem Un-Charme eines Seminarsaals, der Mord an Caesar entsprechend ein klinisches Unternehmen. Rote Bühnenfarbe auf weißen Gewändern, Mechanik des Meuchelmords.

Klaus Müller-Beck gibt einen kühl kalkulierenden Cassius, der den verwöhnten Brutus (stark: Helmuth Häusler) auf die Verschwörerseite zieht. Christian Taubenheim wartet als Marc Anton geduldig, ehe er aus der Defensive offen Machtansprüche stellt. Männer wollen „Geschichte schreiben“, in den Kühlräumen der Macht zeigen allenfalls Frauen Gefühle. Die hohen Gemahlinnen, Angela Waidmann und Gunda Schanderer, warnen, sorgen sich, trauern oder verzweifeln. Ihre reduzierten Rollen hat ihnen „die Geschichte“, also die Männer, zugewiesen.

Vor der Pause ein Psychothriller, wechselt danach die Stimmung komplett. Die Verschwörer sind gen Osten geflüchtet, wo sie den Angriff der neuen Machthaber erwarten. Und so weiter in der Geschichte, immer weiter, immer mehr Blut. Die Tragödie wird zur Farce, angesiedelt zwischen Puppentheater und Monty Python. Die Kontrahenten mit steinernen Masken, Riesenköpfe, Hohlköpfe, erstarrte Denkmäler ihrer selbst. Sie kämpfen, Schwerter sausen schwerfällig, „kling-klang-klong“.

Aus diesem „Julius Caesar“ quillt Verachtung für mörderische Machtgier, wie sie die Historie durchzieht, wie sie in der Gegenwart wieder schrecklich wütet. Hört einfach auf, sagt dieses Stück. Gebt Ruh´, Idioten.

Kurzweiliges, exaktes, in seiner Resignation nicht ganz leicht verdauliches Theater. Die Groteske am Ende ein kleiner Rettungsanker, das Publikum dankte mit langem Applaus.

Von Christian Pichler