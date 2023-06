Die Krönung der Entspanntheit

Rund 66.000 Besucher be im ersten Lido Sound Festival in Linz

Entspannt. Entspannt ging es am Sonntag am Festivalgelände in Urfahr zu, entspannt ging es nach dem (vorläufig) letzten Gig des Lido Sounds in Linz über die Nibelungenbrücke in lauer Sommernacht nach Hause. Entspannt.

So hat sich das funkelnagelneue Musikfest vor und auf der Bühne drei Tage lang präsentiert, am Sonntag setzte Hip-Hop-Könner und Tanzbeat-Meister Peter Fox dem inoffiziellen Motto die Krone auf.

Keine kommt so cool im pastellfarbenen Zweireiher auf die Bühne wie Herr Fox aus Berlin. „Vergessen wie“, schon hat er sie, die Tausenden vor ihm.

„Stadtaffe“ hieß Peter Fox’ erstes Soloalbum. Das war 2008, der Erfolg war überwältigend, dem Künstler — 1971 als Pierre Baigorry in Westberlin geboren — wurde es zu viel, er ließ die Soloaktivitäten ruhen, widmete sich u.a. wieder seiner Tätigkeit als Sänger von Seed. Im Mai diesen Jahres dann doch ein zweites Soloalbum.

Aus „Love Songs“ hat Fox Einiges im Gepäck, die Fans bereits sattelfest bei den Texten, der Musiker dankt dafür und lässt zur Freude aller auch Altes inkl. Seed-Songs vom Stapel, Liebe für ihn aus der „Love City“ Linz.

„Schockverliebt“ ist der Sänger vice versa auch ins Stahlstadt-Publikum, das am Sonntag zwar zahlenmäßig kleiner am Urfahraner Jahrmarktsgelände unterwegs ist als an den vorhergegangen Tagen, stimmungstechnisch aber ebenso viel bietet, wie Peter Fox. Der hat neben stimmungsmachenden Mitsängern und -Musikern eine fantastische Tanzcombo aus Berlin auf der Bühne und eine große Schar heimischer Hobby-Tänzer, die sich vorab für ein Mitfeiern bewerben konnten. So kommt es, dass mehr als 100 Menschen auf der Mainstage des Festivals bis fast Punkt 22 Uhr ihren Speck schütteln. „Schüttel deinen Speck“ (so der dazugehörige Song) ist nur eine jener Nummern, die die Stimmung im nächtlichen Linz in die Höhe treibt.

„Tuff Cookie“, „Gegengift“, „Toscana Fanboys“ stehen dem in nichts nach, Fox wildert erprobt und gekonnt in den Weiten der musikalischen Möglichkeiten, immer mit vorwärtstreibendem Beat, der direkt ins Tanzbein geht. Das gilt auch für „Kein Regen in Dubai“, „Disney“ und „Stadtaffe“ — wie funky oder soulig der Song auch daherkommt, am Ende findet der Schwung in die Hüfte.

Ein paar Lieder, eine kleine Pause, zwei Zugaben und noch ein Päuschen später dann „Haus am See“, jenes Lied, das Peter Fox auch über den Hip-Hop-Tellerrand bekannt werden ließ. Und als weiß der Berliner um das heimliche Motto der Linzer Abende, eine ganz entspannte Version des Hits.

„Sehr positive Bilanz“ seitens der Polizei

Die Polizei hat nichts auszusetzen am neuen Festival im erweiterten Stadtzentrum und zog Sonntagnacht eine „sehr positive Bilanz“. Auch die Verkehrsbeeinträchtigungen hielten sich demnach in Grenzen, den Veranstaltern – Arcadia Live und LIVA – wurde von der Polizei ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Rund 66.000 Besucher wurden übers Wochenende am Festivalgelände gezählt, über eine Fortsetzung 2024 wird im Juli entschieden.

Manch Besucher mokierte sich über den Retour-Fußmarsch unter der Brücke durch, rund ums Neue Rathaus, andere über das fehlende Bier nach Ende der Konzerte. Leute, entspannt euch, es geht um die Musik — und die war drei Tage lang berauschend. Bitte mehr von dieser entspannten Festivalstimmung in Linz!

Von Mariella Moshammer