Die Kunst, das Leben, die Leidenschaft

„Die Arbeit beginnt immer mit Angst“, sagt der Bildhauer Peter Mai. „Angst und immenser Respekt vor dem Marmor.“ Das Material das Resultat von Millionen Jahren, als es die Naturkräfte pressten: „Der Versuch, das wieder lebendig zu gestalten, ist ein spiritueller Akt.“

Spirituell? Danke, Bruder Zufall! Als das VOLKSBLATT dieser Tage das Museum Angerlehner in Thalheim bei Wels besucht, ist der Aufbau der Ausstellung „Kunst. Leben. Leidenschaft“ gerade im Endstadium. Zufällig ergab sich ein Gespräch mit Mai. Seine zarte, schwergewichtige (650 Kilogramm!) Skulptur „Gefallener Engel“ wird mit Gabelstapler und Kran in die große Ausstellungshalle gehievt. Geplant war, das Werk traditionell auf einem Podest zu platzieren. Aber, Zufall! Der gefallene Engel hängt an Kette und Bändern, als der Staplerfahrer kommentiert: „Des warat so schee!“ Den Künstler hat der gute Mann sofort auf seiner Seite: Ja, die wie ein Embryo gekrümmte, androgyne Figur über ihrem Aufprallort verharren zu lassen – passt prächtig!

Jetzt schwebt also der Engel. Und er ist wunderbares Symbol für eine fantastische Ausstellung, die ob ihrer Intensität, ihrer Fülle, ihrer Lebendigkeit völlig zurecht „Kunst. Leben. Leidenschaft“ heißt. Museumschef Heinz Josef Angerlehner, einst erfolgreicher Unternehmer, ließ hier die Früchte seiner jahrzehntelangen Sammelleidenschaft bündeln. Er habe „immer gesammelt“, sagt Angerlehner zum VOLKSBLATT. In der Kindheit waren das „Briefmarken mit schönen Bildern. Ein Rembrandt, ein Van Gogh!“ Jahre später baute Angerlehner eine heute vielfach beachtete Sammlung auf, Schwerpunkt nationale und internationale Kunst nach 1950. Er ließ eine Werkshalle zum Museum umbauen. „Ich wollte der Region etwas Gutes tun“, sagt er. Vor zehn Jahren eröffnete das Museum.

Geflutet mit Kunst

Der Kunsthistoriker Günther Oberhollenzer kuratiert die Ausstellung in Thalheim. Ein Dreivierteljahr hat er sich der Sammlung Angerlehner vertieft und schließlich ausgewählt. Oberhollenzer hat ein thematische Fäden gesponnen, lädt dazu ein, selbst die Geschichten hinter und zwischen den Werken weiterzuspinnen. Berühmte Namen hängen neben unbekannteren, wer vermochte seriös einen Unterschied zu erkennen? „Es gibt nichts Objektives“, sagt Oberhollenzer. Was „hehre Kunst“ ausmacht, ist immer wieder frisch zu diskutieren.

Liebevoll hat Oberhollenzer gedankliche Gruppierungen geschaffen. Die große Wand in der Halle etwa dicht mit Porträts geflutet (die sogenannte Salon- oder Petersburger Hängung), ein zentral postiertes Werk Xenia Hausners „Eine Künstlerehe“ von 1995, daneben ein vergleichsweise filigranes Porträt Arik Brauers von seiner Frau. Blicke wandern, schauen die Porträtierten den Besucher an oder verweigern sie den Kontakt? Welche Geschichte haben die Porträtierten? Warum diese Farben, diese Perspektive, diese Sanftheit, diese Wildheit?

An einer anderen Wand quetschvolles Flüchtlingsboot (Anton Petz) neben überfülltem Strand (Karen Holländer) und Menschenmasse von Evelyn Kreinecker. Vom Figürlichen zu „Farbrausch und Abstraktion“, der heuer verstorbene Josef Bauer mit einer wegweisenden Fotoserie von 1972.

Große Namen – Namedropping ein süßes Ritual im Kunstzirkus – von Prachensky, Nitsch, Rainer, Gangl bis VALIE EXPORT. Auf zwei Stockwerken eine Huldigung der Schönheit, der Vertiefung, der Kunst. Malerei und Skulptur, Grafik und Fotografie. Eröffnet wurde gestern, sodann im Frühjahr, am 19. März, feiert Museumsboss Angerlehner seinen 80. Geburtstag. Ein üppiges Buch wird dann diese Jubiläumsausstellung dokumentieren.

Von Christian Pichler