Die letzten 46 Tage von Franz Kafka zum Hören

Die letzten 46 Tage seines Lebens verbrachte Franz Kafka in einem kleinen Sanatorium in Kierling bei Klosterneuburg. Zum 100. Todestag wird die Geschichte dieser letzten Zeit nun auch in einem Podcast erzählt, wobei bis zum 5. Juni täglich eine etwa 5-minütige Folge erscheint.

Realisiert wurde das Projekt in einer Kooperation der Franz Kafka Gesellschaft und der Österreichischen Gesellschaft für Literatur.

Die Tage sind geprägt von Kafkas tödlicher Krankheit, der Kehlkopftuberkulose, aber auch von intensivem Austausch mit Familie und Freunden und Freundinnen, von Erinnerungen und Alltagsbeobachtungen, literarischen Vorhaben sowie Hoffnung und Verzweiflung.

Die Rollen von Franz Kafka und Dora Diamant übernehmen Robert Stadlober und Julia Franz Richter, als Erzähler fungiert Nikolaus Kinsky. Zu hören gibt es den Podcast unter www.franzkafka.at/podcast