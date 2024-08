Die neue Ausgabe ist erschienen: OÖ Volksblatt – Das Magazin!

„Oberösterreich ist sehr vielfältig, egal, ob als Urlaubsdestination, in der Landwirtschaft oder im Sport“

Liebe Leserinnen und Leser!

Fußball-EM und die Olympischen Spiele 2024 sind schon längst Geschichte und auch der Sommer neigt sich schön langsam wieder dem Ende zu – für Urlaub in Oberösterreich ist es aber nie zu spät. Unser Bundesland ist definitiv eine Ganzjahres-Destination, wie wir ihnen in unserer Magazin-Sonderstrecke zeigen. Zumindest auszugsweise, denn das Angebot hierzulande ist wahrlich sehr reichhaltig und vielfältig.

Nicht wenige freilich, die den Sommerurlaub im eigenen Gartenparadies, oft mit Pool oder Schwimmteich verbracht haben oder noch verbringen. Deshalb widmen wir uns im Magazin-Teil „Bauen und Wohnen“ unter anderem auch dem Thema Pools. Wenn Sie selbst einen Bau ins Auge fassen, wäre jetzt definitiv ein guter Zeitpunkt, um mit der Planung zu starten.

Viel Platz widmen wir in dieser Ausgabe unseres Print-Magazins auch der Wahl zum VOLKSBLATT TopTalent, die heuer ein stolzes Jubiläum erlebt. Bereits zum 30. Mal küren wir den oberösterreichischen Nachwuchssportler des Jahres.

Der Rückblick auf die ersten 29 Jahre zeigt, welchen Stellenwert diese Wahl, die das VOLKSBLATT alljährlich mit den bewährten Partnern VKB-Bank, Life Radio, LT1 OÖ und dem Sportland OÖ durchführt, hat.

In der Liste der Teilnehmer finden sich so prominente Namen wie Ex-Leichtathlet Günther Weidlinger, Ex-Teamfußballer Franz Schiemer, Feyenoord-Legionär und EM-Torschütze Gernot Trauner, die vielfache Olympia-Starterin in der Dressur, Victoria Max-Theurer, Beachvolleyball-Vize-Weltmeister Clemens Doppler, Olympia-Bronzemedaillengewinner Lukas Weißhaidinger, Tischtennis-Evergreen Liu Jia, TT-Europameisterin Sofia Polcanova oder die erfolgreiche Siebenkämpferin Ivona Dadic.

Auch heuer haben wir nach einer langen Jury-Sitzung wieder 12 hochkarätige Kandidaten ausgewählt, die ins Rennen um diesen begehrten Titel gehen. Sie alle haben das Potenzial, um in ihrer Sportart auch im Erwachsenenalter für Furore zu sorgen. Voten Sie mit auf www.toptalent.at, der Sieger der Jubiläumsausgabe wird dann am 17. Oktober gekürt.

Einen weiteren Themenschwerpunkt widmen wir im aktuellen Magazin der heimischen Landwirtschaft, darüber hinaus sind natürlich auch viele, beliebte Fix-Elemente wie Rätselseite, Semperei, Salzamt, ein Autotest oder die Serie „Tierisch fit“ wieder mit von der Partie. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen noch viele schöne Sommertage und viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe.

Hochachtungsvoll

Roland Korntner

Chefredakteur