Die neue Ausgabe ist erschienen: OÖ Volksblatt – Das Magazin!

Damit Weihnachten kommen kann: Es ist reichlich angerichtet an Lesestoff in unserem aktuellen Magazin

Liebe Leserinnen und Leser!

Weihnachten steht vor der Tür, in nicht einmal einem Monat ist es so weit. Die Adventszeit ist, wie wir alle nur zu gut wissen, definitiv nicht die ruhigste Zeit des Jahres. Aber damit es eine schöne wird, haben wir in dieser Ausgabe viele Tipps zusammengetragen. So waren wir etwa beim „Lebkuchenzauberer vom Busserlberg“ zu Gast.

Der Profi verrät auch, worauf es beim Lebkuchenbacken ankommt, etwa beim „Basler Leckerli“ samt Rezept. Wir wagen eine Vorschau auf den „Gestiefelten Kater“, dem Weihnachtsstück in den Linzer Kammerspielen und schauen zum „König der Löwen“ ins Kino. Wir stellen einige Bücher als Geschenktipps sowie einen ganz besonderen Adventkalender vom Linzer Bibelwerk vor.

Ein Blick auf einige Weihnachtsmärkte im Land sowie Kekserl-Rezepte dürfen natürlich nicht fehlen. Aber auch nachhaltige Fischproduktion im Land — gerade zu den Festtagen kommt in etlichen Familien ja Fisch auf den Esstisch — ist in diesem Magazin ein Thema.

Wie auch die Qualitätsmarke „Gutes vom Bauernhof“, die nachhaltiges Schenken leicht macht. Zudem beleuchten wir, welche Rolle die (Weihnachts-)Tanne im Wald der Zukunft spielt.

Winterzeit heißt freilich auch Urlaubszeit, für viele Familien natürlich zu Weihnachten oder in den Semesterferien. Passend dazu belegt eine Studie, dass Oberösterreich bei Touristen mit Landschaft, Gastfreundschaft und Familienfreundlichkeit punktet.

Und mit vielfältigen Möglichkeiten von Skifahren über Rodeln bis hin zum Winterreiten – alles in diesem Magazin vertreten. Wie auch Wordraps mit unseren Wintersport-Assen Vincent Kriechmayr und Michael Hayböck, die dabei private Einblicke gewähren.

Natürlich dürfen unsere beliebten Fixelemente wie die Rätselseite, eine Karikatur, die humoristischen Elemente „Salzamt“ und „Semperei“ oder die Serien „Galerien im Blickpunkt“, die Rubrik „Auf a Gsatzl“ oder der Autotest nicht fehlen. Wie auch ein Interview mit Konzertveranstalter Simon Ertl, den Erfinder von Woodstock der Blasmusik und Klassik am Dom.

Sie sehen schon: Es ist reichlich Lesestoff angerichtet. In diesem Sinne wünsche Ich Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine schöne Adventszeit!

Hochachtungsvoll

Roland Korntner

Chefredakteur