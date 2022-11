„Die Simpsons“ haben es wieder vorhergesehen

Die „Die Simpsons“ haben mal wieder die Zukunft vorhergesagt. Unmittelbar nach der erneuten Kandidatur von Donald Trump für das Amt des US-Präsidenten meldete sich am Dienstagabend (Ortszeit) einer der amerikanischen Macher der Serie zu Wort.

Al Jean, der als Showrunner das Tagesgeschäft der „Simpsons“ verantwortet, zeigte bei Twitter das Standbild einer Szene mit Homer Simpson, der in der Luft schwebt. Darauf zu sehen ist auch ein Wahlkampfschild mit der Aufschrift „Trump 2024“.

Dazu schrieb Jean auf Englisch: „Wie 2015 vorhergesagt.“ 2015 war Trump zum ersten Mal als Bewerber angetreten.

Den Autorinnen und Autoren der „Simpsons“ werden nach einigen tatsächlich später eingetretenen Extrem-Szenarien in der Handlung nahezu hellseherische Fähigkeiten nachgesagt, besonders beim Thema Trump.

In der im Jahr 2000 in den USA ausgestrahlten Folge „Barts Blick in die Zukunft“ hat der in der Realität 2016 gewählte US-Präsident Trump seine fiktive Amtszeit gerade beendet und Amerika in den Ruin getrieben.