Die „Soko Linz“ geht wieder auf Verbrecherjagd

Drei Staffeln, drei Regisseurinnen und 13 neue Folgen: In der dritten Saison der ORF/ZDF-Krimiserie löst das Ermittlerteam der „Soko Linz“ um Katharina Stemberger und Daniel Gawlowski nicht nur spannende Fälle in und rund um Linz, auch privat ist einiges los. Beziehungsstand: „Es ist kompliziert“.

Aber Gefühle müssen das Nachsehen haben, ermittelt wird nicht nur in der Party-Szene, sondern u. a. auch auf einem Hopfenhof, im Umfeld eines Biker-Clubs, in einer Brauerei und in der Kanalisation.

Die 13 neuen grenzüberschreitenden Fälle führen das Team u. a. in die Linzer Altstadt, die Mural Harbor Gallery, zur Pöstlingbergbahn, ins Paneum, zum Almsee in Grünau im Almtal, ins Mühlviertel und nach Bad Ischl.

Einen Einblick in die bis voraussichtlich Ende September 2023 dauernden Dreharbeiten zur dritten Staffel gab es bei einem Setbesuch in der Linzer Innenstadt in Anwesenheit von Landeshauptmann Thomas Stelzer, Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, ORF-Fernsehfilmchefin Katharina Schenk und Produzent Florian Gebhardt. „Dass nunmehr bereits die dritte Staffel der ‚Soko Linz‘ gedreht wurde, zeigt, dass die Krimiserie mit Oberösterreich und Linz als Schauplatz beim Fernsehpublikum angekommen ist und sich entsprechender Beliebtheit erfreut.

Das ist äußerst positiv, weil nicht nur die Drehtermine für die ‚Soko Linz‘ eine beachtliche regionale Wertschöpfung bringen, sondern diese Produktion auch die Möglichkeit bietet, Oberösterreich und seine Landeshauptstadt einem breiten Fernsehpublikum – neuerdings auch in Frankreich – zu präsentieren“, betonten Stelzer und Achleitner.

Dreharbeiten etwa am Schauplatz Bad Ischl böten die Chance, auch Werbung für die Kulturhauptstadt 2024 zu machen, so Stelzer und Achleitner, beide in Vorfreude: „Aus der Sicht Oberösterreichs ist daher besonders erfreulich, dass der ORF bereits eine vierte Staffel der ‚Soko Linz‘ plant.“