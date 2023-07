„Die Zauberflöte“ unter freiem Himmel

Ein lauer Sommerabend, die Grillen zirpen und der warme Wind weht durch das Haar. Mörbisch, St. Margarethen und Salzburg sind bekannt für Sommerprogramme unter dem Sternenhimmel. Von nun an bekommen Opern-Klassiker auch in Oberösterreich ein festes Zuhause.

Auf der Freilichtbühne Aiser in Schwertberg wird am 22. und 23. Juli Mozarts berühmteste Oper „Die Zauberflöte“ aufgeführt. „Besucher können sich auf die Elite der besten jungen Mozartstimmen Europas freuen“, so Thomas Kerbl, Intendant des Stadttheaters von Bad Hall, im VOLKSBLATT-Gespräch.

Junge Nachwuchstalente

Doch nicht nur die Stimmen sind von Nachwuchskünstlern, das ganze Ensemble strotzt vor Jugendlichkeit. Dirigent wird der 20-jährige Matthias Achleitner sein, der damit sein Operndebüt gibt. Bereits mit 18 Jahren gründete er gemeinsam mit der Oberösterreich Philharmonie sein erstes eigenes Orchester und vereinte 70 junge Musiker.

Hilfe bei der Inszenierung des Werkes gab es von internationalen Mozartinterpreten, mit denen die Geschichte von Prinz Tamino und der Entführung seiner Angebeteten Pamina erarbeitet wurde.

Die Produktion, die in Kooperation mit der Mozart Akademie der Anton Bruckner Privatuniversität, Classic Pure und dem Stadttheater Bad Hall entstanden ist, wird nach den beiden Voraufführungen in der schönen Kulisse der Aiserbühne ab September im Stadttheater Bad Hall präsentiert. Dort wird „Die Zauberflöte“ dann auch in ihrem vollen Umfang zu sehen sein.

Weitere Infos und Tickets: www.classic-pure.at