Die Zukunft literarischen Schaffens

Gleich zwei Jubiläen stehen beim PEN-Club heuer an: Zum einen feiert die Schriftstellervereinigung österreichweit das 100-Jahr-Jubiläum, zum anderen wird die oö. Landesorganisation 50.

Der OÖ PEN-Club nimmt dies zum Anlass, im Rahmen einer Ausstellung nicht zurück, sondern nach vorne zu blicken. „Wir hatten das Gefühl, PEN wirkt etwas verstaubt. Deshalb wollten wir uns mit der Zukunft auseinandersetzen“, erzählt PEN-OÖ-Präsident Thomas Duschlbauer, der auch Kurator der Schau „200 Jahre Österreichischer PEN-Club – eine zukünftige Retrospektive“ (bis 30. Mai) ist.

Lesen Sie auch

KI versus/und Mensch

Mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) hat man im Stifterhaus Linz eine Ausstellung geschaffen, die sich mit dem 200. Jubiläum, also dem PEN-Club in 100 Jahren, beschäftigt. Anhand sechs fiktiver Autorenbiografien wird in die Zukunft des literarischen Schaffens geblickt. In bewusst analoger Form, wie Duschlbauer betont.

Allerdings wurden Texte, Bilder und selbst 3D-Modelle mit Software-Hilfe entwickelt. Ergänzt werden diese in die Zukunft gerichteten Jubiläumsaktivitäten von PEN Oberösterreich durch einen Blick auf die Arbeiten der gegenwärtigen Mitglieder und darauf, welche Probleme ihnen Digitalisierung bereiten kann.

„Manche Autoren schreiben noch mit Schreibmaschine und für manche ist Schrift auf dem Bildschirm gar nicht lesbar“, schildert Duschlbauer. Dass künstliche Intelligenz Autoren ersetzen wird, glaubt er nicht. „Gerade, wenn es um Ironie geht, sind wir davon noch weit entfernt. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass manche Genres, die direkter formuliert sind, übernommen werden“, so Duschlbauer.

Von Verena Schöberl