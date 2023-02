Während des Ersten Weltkrieges starben in psychiatrischen Einrichtungen deutlich mehr Menschen, als bisher angenommen.

In der kürzlich von Markus Rachbauer und Florian Schwanninger herausgegebenen Publikation „Krieg und Psychiatrie“ (Studienverlag) setzen sich Historiker mit der Situation in Anstalten in Österreich auseinander und vergleichen die Sterblichkeit im Ersten Weltkrieg mit der während des Zweiten Weltkrieges. Die Linzer Anstalt Niedernhart sticht dabei mit besonders vielen Todesfällen heraus.

Schlechte Versorgung

Man habe Patienten in der Psychiatrie im Ersten Weltkrieg zwar nicht vorsätzlich sterben lassen, aber sie in der Notsituation noch schlechter versorgt als den Rest der Bevölkerung, was zu vielen Todesfällen geführt habe, erklärt Florian Schwanninger, Leiter des Lern- und Gedenkortes Schloss Hartheim, im VOLKSBLATT-Gespräch: „Diese Menschen standen in der Hierarchie ganz unten.“ Im Ersten Weltkrieg stieg die Sterblichkeit in der damaligen Landes-Irrenanstalt Niedernhart von unter zehn Prozent auf 24 Prozent 2017. Neben der stark mangelhaften Versorgung und der Ausbreitung von Seuchen wie Typhus und Tuberkulose war auch der Rückgang des Personals einer der Hauptgründe dafür. Viele Ärzte und Pfleger mussten an die Front: So waren in Niedernhart 1914 drei Ärzte für 950 Patienten zuständig, die männlichen Pfleger wurden um ein Drittel reduziert. Die Anstaltsbäckerei bekam nur mehr mangelhaftes Mehl zugeteilt, nicht anders war es bei Fleisch, Holz zum Heizen wurde immer weniger. Psychisch erkrankte Soldaten, die traumatisiert von der Front zurückkamen, verschärften das Platzproblem in der Anstalt.

Freilich sei das nicht gleichzusetzen mit der NS-Zeit, so Schwanninger. Die Sterberate im Zweiten Weltkrieg in Niedernhart sei noch deutlich höher gewesen, die Patienten gezielt ermordet worden, basierend auf der Ideologie der Rassenhygiene der Nazis. Im Rahmen der Aktion T4 wurden massenhaft Euthanasie-Morde mit Gas in Hartheim begangen, Niedernhart fungierte als Durchgangslager, wohin die Patienten aus anderen Anstalten, auch aus dem Altreich, gebracht und dort „aussortiert“ wurden.

Dezentrale Euthanasie

Aber da waren auch noch die vielen Tötungen, die Ärzte und Pfleger in Niedernhart selbst durchführten, von den Historikern als dezentrale Euthanasie bezeichnet. Ein Bereich, der laut Schwanninger noch nicht so gut erforscht ist. Zudem kostete auch im Zweiten Weltkrieg die schlechte Versorgung vielen Menschen das Leben.

Die Fäden für die schrecklichen Taten liefen in Linz beim Psychiater Rudolf Lonauer zusammen, der Anfang Juli 1938 im Alter von 31 Jahren Direktor der nun als Gau-Heil- und Pflegeanstalt Niedernhart bezeichneten Einrichtung, zwei Jahre später auch der Euthanasie-Anstalt Hartheim, wurde. „Einer der radikalsten Vertreter dieses Systems, der dezentrale Euthanasie früh einführte“, so Schwanninger. Lonauer selbst tötete viele Menschen, dafür wurden Medikamenten wie das Schlafmittel Luminal verwendet, als Pulver, Tabletten oder Flüssigkeit, oral oder als Injektion verabreicht, die bei den meist schwachen Patienten rasch zum Tod führten. Dass die Sterblichkeit in Niedernhart an der Anwesenheit und den grausamen Aktivitäten Lonauers festzumachen ist, lässt sich auch dadurch belegen, dass in Zeiten, in denen Lonauer an die Front musste, die Zahl der Sterbefälle deutlich zurückging und mit seiner Rückkehr wieder ein Anstieg an Todesfällen zu verzeichnen war. Schwanninger: „Die Ressourcen, die durch Morde frei geworden sind, nutzte man für ein Wehrmachtslazarett in Niedernhart.“ Gemordet wurde auch in anderen Anstalten wie Mauer-Öhling, neben Am Steinhof, der größten Psychiatrie der Zeit, verzeichnete man in Niedernhart die höchsten Zahlen.

Arbeitsfähig oder nicht

Gleich mit Beginn des nationalsozialistischen Mordens 1940 kam es zu einem massiven Rückgang der Patientenzahlen in Niedernhart, schon Anfang Dezember 1940 um die Hälfte. Gleichzeitig war die Zahl der aufgenommenen Patienten in der NS-Zeit deutlich höher als noch 1938. Ob die Verbringung nach Niedernhart das Todesurteil, das hier oder in Hartheim vollstreckt wurde, bedeutete, entschied das System danach, ob ein Mensch noch zum Arbeitseinsatz fähig war. Die eigentliche Diagnose zählte nicht. In dieses System waren auch Hilfsschulen eingebettet, Vorläufer der heutigen Sonderschulen, wo arbeitsfähige junge Menschen therapiert, „minderwertige“ aussortiert wurden. „Ein komplexes System aus einteilen, sortieren, aussortieren“, so Schwanninger. Personal, das zum Teil lange schon in der Anstalt tätig war, war daran beteiligt, aber auch Leute, die über die Aktion T4 nach Linz und Hartheim kamen. Widerstand, etwa, der Versuch mancher Mitarbeiter, Patienten zu verstecken, zeigte nur geringe Erfolge. Oberschwester Godefrieda etwa lehnte es ab, „schwereren Fällen“ höhere Dosen Luminal zu verabreichen, das bei unterernährten Patienten rasch zu einer letalen Lungenentzündung führte. Erprobt hatte diese Tötungsmethode schon früh in Deutschland der Arzt Georg Renno, der in Linz unter Lonauer tätig und auch dessen Stellvertreter war. Der Tablettenverbrauch stieg stark an, Lonauer bestellte teilweise nur wenige Tage hintereinander jeweils 5000 Luminaltabletten.

Als Durchgangsstationen für T4-Transporte fungierten die Männerabteilungen VII und VIII in Niedernhart, später auch V, die auf Befehl Lonauers mit Schlössern gesichert waren und zu denen nur von ihm autorisiertes Personal Zutritt hatte. In diesen Stationen fanden auch die Tötungen statt.

„Übereifrige“ Täter

Bis zur untersten Ebene habe man auch außerhalb Bescheid gewusst, so Schwanninger. Fürsorgebehörden forderten Einrichtungen auf Gemeindeebene auf, „Pfleglinge“ einzuweisen, so mancher Gemeindearzt habe aus eigener Initiative mitgemacht. „Das Engagement hing von der Ideologie des Betreffenden ab. Manche haben eifrig Heime durchkämmt“, so der Historiker.

Auch nach der Einstellung der Aktion T4 im August 1941 trafen weiterhin Patiententransporte in Linz ein. Genaue Zahlen sind nur schwer zu ermitteln, weil entsprechende Akten zum Teil nicht vorhanden waren und nicht alle Patienten bzw. Euthanasie-Opfer überhaupt offiziell verzeichnet wurden. Zudem waren die vorhandenen Aufzeichnungen nur sehr mangelhaft, man versuchte, vieles zu vertuschen. Etwa 1200 Menschen seien in der NS-Zeit in Niedernhart verstorben, zumindest 700 durch dezentrale Euthanasie, so Schwanninger, darunter auch Jugendliche und Kinder. Rund 600 Menschen wurden von Niedernhart nach Hartheim zur Tötung überstellt.

Nach dem Krieg entzogen sich viele Täter wie Lonauer durch Suizid einer Bestrafung, von den Pflegern aus Niedernhart mussten sich zwei — Karl Harrer und Leopold Lang — einem Prozess vor dem Volksgerichtshof stellen und wurden zu fünfeinhalb und dreieinhalb Jahren Haft verurteilt.

Von Melanie Wagenhofer