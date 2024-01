Digitales Francisco Carolinum mit Arbeiten von Studenten der Angewandten

Die neue Ausstellung im Digital Francisco Carolinum, „Explorations of the Web3“, präsentiert von 4. Februar bis 10. März 2024 künstlerische Werke von Studierenden der Universität für Angewandte Kunst Wien.

Diese entstanden im Rahmen der Lehrveranstaltung „Kunst auf der Blockchain“ von Julian Palacz und Julia Staudach, sowie des Projekts „CAN YOU FEEL THE VALUE?“ der Klasse Digitale Kunst, kuratiert von Anika Meier.

Lesen Sie auch

Die Ausstellung erkundet die Potenziale von Web3 für die digitale Kunst, sowie die Wertermittlung ephemerer digitaler Werke. Sie präsentiert ein vielfältiges Spektrum von Werken, darunter virtuelle Rauminstallationen, Musikstücke, Videos, generative Arbeiten und kryptografisch gesicherte Kunstwerke, die die Grenzen traditioneller Kunstformen ausloten.

„Explorations of the Web3“ bietet eine spannende Reflexion über die Zukunft der Kunst im digitalen Zeitalter und die Rolle der Blockchain-Technologie in der kreativen Ausdrucksform.

DFC Digital Francisco Carolinum, 17 Clarion Alley, San Francisco (743W,648N), Cryptovoxels