„Dogville“ in Leopoldschlag: Parabel der menschlichen Abgründe

Wie soll Sommertheater sein? Locker, leicht, unterhaltend? Die Grenzlandbühne in Leopoldschlag geht einen anderen Weg: Man hat für die heurigen Sommertheatertage – und zugleich für das 25-Jahre-Jubiläum – das psychosoziale Drama „Dogville“ des im Ruf als Skandalautor stehenden Dänen Lars von Trier in einer Dramatisierung von Christian Lollike ausgewählt. Ein mutiges Unterfangen, das aber dank eines engagierten und professionell agierenden Teams funktioniert. Die Publikumsreaktionen bei der Premiere am Freitag zeigten es.

Dogville ist eine fiktive amerikanische Kleinstadt irgendwo am Ende der Welt. Und so sind auch die Bewohner: Engstirnig, voller Ängste und Frustrationen unter der Oberfläche der scheinbar heilen kleinen Welt, die sie mit allen Mitteln verteidigen. Ob es der hypochondrische Arzt ist, der Blinde, der seine Blindheit verheimlicht, der brutale Obstbauer oder der pseudo-intellektuelle junge Schriftsteller sowie die überforderte Kindesmutter und weitere frustrierte Frauen – sie alle sind Prototypen in einer Parabel der menschlichen Abgründe, die im Verlauf des Stückes offenbar werden. Eine nicht unwesentliche Rolle spielt ein „Missionshaus“, symbolisiert durch ein großes Holzkreuz, das auf der Bühne liegt. Hier treffen sich die Dogviller zur Versammlung, zur Beratung, zu Abstimmungen, vor allem aber zur Selbstbestätigung ihrer moralischen Grundsätze.

Gefahr für heile Welt

In dieser „heilen Welt“ taucht Grace auf, eine attraktive junge Frau, offensichtlich auf der Flucht vor Gangstern und in der Hoffnung, in Dogville untertauchen zu können. Tom, der junge Schriftsteller und so etwas wie ein „Politiker“, bestärkt die Bevölkerung, Grace Unterstützung zu gewähren.

Diese ist bereit, sich zu integrieren und für die Leute alle Arbeiten zu erledigen, die sie brauchen. Doch bezeichnenderweise braucht niemand etwas – kleinbürgerliche Saturiertheit pur! Schließlich darf Grace bleiben, sie engagiert sich, wird aber ausgenützt, was sie freundlich und demütig akzeptiert.

Als dann allerdings die Polizei und das FBI auftauchen, kommt es zu einem Phänomen der erwähnten menschlichen Abgründe: die Tatsache, dass Grace entdeckt zu werden droht und sie daher total von der Verschwiegenheit der Leute abhängig ist, veranlasst die Bürgerinnen und Bürger von Dogville, ihr „wahres Gesicht“ zu zeigen. Während die Frauen immer aggressiver und eifersüchtiger auf Grace reagieren, wird diese unverhohlen zum Objekt männlicher Begierde, Vergewaltigung ist die „logische“ Konsequenz. Was am Ende dazu führt, dass Grace – inzwischen zur Nachfolgerin ihres Gangstervaters aufgestiegen – brutale Rache übt: Die Bevölkerung von Dogville wird erschossen, die Stadt niedergebrannt.

Harte Kost glaubwürdig serviert

Harte Kost, nicht nur für das Publikum, sondern vor allem auch für die Darstellerinnen und Darsteller, allen voran Martina Lanzerstorfer als „Grace“ und Patrick Paukner als „Tom“. Diese und das gesamte Ensemble bewältigen das Stück glaubwürdig und mit großem schauspielerischem Engagement. Regisseur Daniel Pascal spannt einen stringenten Handlungsbogen bis zum dramatischen Ende.

Das Bühnenbild aus Einzelelementen, die die „Stadt“ symbolisieren – Stichwort Kreuz und Kirchenglocke – schafft die notwendige Atmosphäre der kleinstädtischen Enge und Borniertheit. Produktionsleiter Bernhard Jahn – er realisierte das Ganze gemeinsam mit Jana-Marie Bauer – brachte es in seinen Dankesworten am Schluss der Vorstellung auf den Punkt: „Man kann aus Situationen das Beste machen oder man kann das Schlimmste daraus machen, im Fall Dogville wurde es das Schlimmste“.

Von Werner Rohrhofer