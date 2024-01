Drama am Landestheater: Kampf der „Königinnen“ als Musical

Großes Drama am Linzer Landestheater. Vorerst allerdings noch auf der Probenbühne irgendwo im zweiten Stock des Hauses an der Linzer Promenade. Dort treffen neben zahlreichen weiteren Akteuren zwei historische Frauenfiguren aus dem 16. Jahrhundert aufeinander, die sich im wahren Leben nie getroffen, sich aber heftig bekämpft haben: Maria Stuart und Elisabeth I., Hauptakteurinnen im neuen Musical „Die Königinnen“ von Henry Mason (Text) und Thomas Zaufke (Musik), das im Musiktheater am 10. Februar (19.30 Uhr) Uraufführung feiert. Das VOLKSBLATT durfte bei den Proben dabei sein.

Publikumsliebling Daniela Dett als englische Königin

Publikumsliebling Daniela Dett schlüpft in die Rolle der englischen Königin Elisabeth I., Alexandra-Yoana Alexandrova gibt Maria Stuart, die schottische Regentin. Es ist die vierte Probenwoche, parallel laufen die Vorbereitungen für die vielen Ebenen, die das Musical bedient: Gesang, Tanz, Darstellerisches. An der Wand Moodboards zu Kostümen, Bilder von der Bühne, die ein riesiger Fels dominieren wird, der stellvertretend für das zerfallende Inselreich steht.

Das Ensemble hat in Gruppen auf Teilen der Probebühne Platz genommen, auf der einen Seite die Damen, drüben die Herren. Tom Bitterlich arbeitet mit ihnen an der Musik, da wird an Betonungen und Lautstärke gefeilt, manche Stellen wiederholt geprobt, andere auch einmal kurz diskutiert. Der Korrepetitor am Klavier übernimmt die Aufgabe, die dann das Bruckner Orchester haben wird.

Die Atmosphäre ist konzentriert, gleichzeitig ist Platz für humorvolle Momente: Darauf legt Regisseur und Choreograf Simon Eichenberger, kein Unbekannter am Landestheater, großen Wert: „Schließlich wird den Akteuren auch viel abverlangt.“ Eichenberger arbeitet seit der Eröffnung des neuen Musiktheaters 2013 immer wieder in Linz und hat hier u.a. „Titanic“ und „Showboat“ inszeniert. Er war bei großen deutschen Theatern, bei den Salzburger Festspielen und in Mörbisch tätig.

„Die Musicalbranche schaut jetzt, was in Linz passiert.“

Linz bedeute für ihn ein „freudiges Wiedersehen“ und eine Rückkehr an einen Ort, der für die Musicalbranche sehr bedeutend geworden sei: „Die Leute schauen jetzt, was in Linz passiert. Das ist auch ein Motivator für andere deutschsprachige Theater.“ Dass er als Choreograf und Regisseur fungiere, habe den Vorteil, dass das Stück „wie aus einem Guss“ daherkomme. Die Geschichte der beiden Königinnen jedenfalls sei ein unglaublicher Stoff. „Mit Kostümen bedienen wir die Opulenz der Zeit, weil das auch sehr schön zu sehen ist. Die Sprache ist jedoch sehr heutig“, erzählt Eichenberger. Gerade wird der 1. Akt fertig geprobt und obwohl noch keine Kostüme oder höchstens Teile davon im Spiel sind, kann man sich anhand der Musik schon vorstellen, wie dramatisch es werden wird.

Henry Mason und Thomas Zaufke, bereits verantwortlich für die Erfolgsproduktion „Der Hase mit den Bernsteinaugen“ aus 2019 am Landestheater, haben erneut einen ernsten Stoff für ein Musical, einen „Musicalthriller“, wie sie es nennen, gewählt. Sie bewegen sich dabei nahe an der historischen Vorlage, so Eichenberger, der sich freut, dass man sich im Bereich Musical in den letzten Jahren vermehrt an solche Themen herantraut: „Im Vordergrund steht, eine Geschichte zu erzählen, die berührt.“ So könne man den Leuten auch den Spiegel vorhalten, bei den „Königinnen“ etwa religiösen Fundamentalismus aufzeigen, den es damals wie heute in gleicher Brutalität gebe.

Uraufführung aus der Feder von Mason und Zaufke

„Eine Uraufführung ist ein Geschenk für jeden Regisseur, ein Stück machen zu können, das noch keiner gemacht hat, eine Riesenkiste“, freut sich Eichenberger über die Herausforderung. Die beiden Herren Mason und Zaufke seien sehr theateraffin, die Geschichte auf der Bühne sehr gut zu erzählen. Dass die beiden Hauptfiguren im echten Leben nie aufeinandertrafen, benutze die Inszenierung als Aufhänger dafür, zu sagen, was wäre, wenn die beiden miteinander kommuniziert hätten. „Das ist unser roter Faden, das bringt eine ganz neue Ebene mit rein, die alles noch einmal emotionaler macht. Die beiden Frauen schauen sich auf der Bühne auch gegenseitig immer wieder zu, auch Rückblicke gibt es. „Im Endeffekt ist es ein Kammerspiel für diese beiden Frauen.“

Von Melanie Wagenhofer