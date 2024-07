Drei Stunden Musikgenuss in der Linzer Ursulinenkirche

Im Reigen der Abendmusiken in der Linzer Ursulinenkirche war das Konzert von Martin Rummel, Cellist und Rektor der Anton Bruckner Privatuniversität, am 22. Juli dem ehrenden Andenken an Peter Paul Kaspar gewidmet. Kaspar, langjähriger Kirchenrektor, ist im vergangenen April im 82. Lebensjahr verstorben.

Auch für Martin Rummel ist die Ursulinenkirche ein wichtiger früher Begegnungsort. Hier hat der gebürtige Linzer schon vor 25 Jahren Bach–Cellosuiten im Konzert gespielt und 1997 mit seinem ersten Gesamtzyklus dieser sechs Bach-Suiten in der neu zugänglich gemachten Krypta bei der denkwürdigen Ausstellungseröffnung von Herbert Friedls „Mauthausen-Triptychon“ stark beeindruckt.

In der bis auf den letzten Platz gefüllten Kirche sorgte Rummel am Dienstag mit den Bach-Suiten erneut für drei Stunden Musikgenuss. Konzentriert und hingebungsvoll, alles in Kopf und Herz gespeichert, erlebte man einen Künstler, der in Ruhe und Gelassenheit mit seinem Cello diese musikalische Mount-Everest-Besteigung vollführen konnte.

Rummel ist Absolvent des Brucknerkonservatoriums Linz und der Musikhochschule Köln. Sein Herz schlägt für eine Spieltradition, die ihm über Jahrzehnte lang vom legendären William Pleeth vermittelt wurde und in deren Mittelpunkt stets die Musik steht, nicht der Musiker. Überwältigt von diesem wunderbaren Konzertabend, gab es am Ende Stehende Ovationen und lang anhaltenden Applaus.

Von Christine Grubauer