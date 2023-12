Durch-, mit- und vorausgedacht

Am Anfang ist das Problem. Das sagt sich so leicht, denn auch Probleme müssen erst gefunden und benannt werden, es muss recherchiert werden, wen welches betrifft und was dagegen getan werden könnte. Kreative Köpfe müssen schließlich für eine Lösung über Grenzen hinausdenken und -handeln.

Ja, das ist der Anfang eines Berichts über eine Ausstellung der Linzer Kunstuniversität im splace am Hauptplatz. Anlass ist das 50-jährige Bestehen der Studienrichtung Industrial Design. Das Jubiläum wird dreimal gefeiert, wie Studienrichtungsleiter Mario Zeppetzauer erklärt: Nebst der Schau „beyond aesthetics“ — die bereits in Wien und Dornbirn zu sehen war — und einer heute stattfindenden Feierlichkeit ist eine sowohl optisch ansprechende als auch kreative und praktische Publikation erschienen, die einen dank Notiz-Teil selbst zum Bleistift greifen und den noch verborgenen Designer in einem entdecken lässt.

Nicht nur kreativ mit dem Stift in der Hand

Zurück zum Problem. Das steht am Anfang des Designprozesses. So wie etwa der viele Plastikmüll im Süden Italiens. Student Jakob Haider hat mit viel Recherchearbeit das Müll-Problem mit den Bedürfnissen der Menschen in der Region zusammengebracht. Kunststoffseile, Kabelbinder … einfache Dinge fehlen in der Region. Und plötzlich liegt so eine Lösung auf der Hand, die dann von den Studierenden mit viel Knowhow umgesetzt werden kann. „Wir wissen über Proportionen, den Goldenen Schnitt usw. Bescheid“, sagt Zeppetzauer „Uns interessiert die Zone zwischen Produktion und Mensch.“ Und dabei sei die Ästhetik eben nur ein Aspekt, den es zu beachten gilt.

Die Frage „Für wen?“ reißt dabei auch meist gesellschaftliche Felder an, mit denen sich die Studierenden unweigerlich beschäftigen müssen. Und so zeigen viele der ausgestellten Studierenden-Projekte Lösungen in den Bereichen ökologische Nachhaltigkeit, demografischer Wandel, Inklusion, etc. Dabei gehen die Arbeiten von Inkontinzenbekleidung bis zum Luxus-Hausboot mit Photovoltaikanlage und dem bereits im Handel erhältlichen Schaukelpferd Ysper. Von den Studierenden wird jede Eventualität durch- und mitgedacht, jede Idee ist nach vorne gerichtet.

Michael Padaritsch hat sich für das Projekt „B.Band“ mit Beschriftungen für Alltagsprodukte für Blinde und Sehbeeinträchtigte auseinandergesetzt und mit wiederverwendbaren Bändern mit Brailleschrift eine konkrete Lösung geschaffen, die kürzlich mit dem James Dyson Award ausgezeichnet worden ist — und vor der Umsetzung steht, wie Universitätsprofessorin Elke Bachlmair sagt, die die Gestaltung der Ausstellung gemeinsam mit Studierenden und Gastprofessor Marek Gut übernommen hat. Fragestellungen gehe man auf den Grund, so Bachlmair, Am Ende müsse dabei nicht unbedingt ein „cooles Produkt“ stehen. „Kreativ sind wir Designer nicht nur, wenn wir einen Stift in der Hand haben.“

Immer wieder finden Arbeiten den Weg in die Produktion, Studierende kommen dem Institut an die Wirtschaft „abhanden“. Auch, weil der Studiengang eng mit Wirtschaft, Industrie und Forschung in Kooperationen zusammenarbeitet.

Wie unkonventionell Wege zu neuen Ansätzen sein können, zeigt Ilona Steinhofer, die „Fehler“ beim 3D-Druck auf die Spitze treibt. Dabei entsteht nicht nur vorher Undenkbares, es wird auch deutlich, wie Dinge nicht funktionieren.

Es ist eine unglaubliche Vielfalt, die das Institut Industrial Design mit seinen Studierenden in der frei zugänglichen Schau bis 7. Jänner präsentiert. Sie zeigt, wie aus Kreativität und Praxis unsere Zukunft entstehen kann.

Von Mariella Moshammer