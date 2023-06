E-Book-Umsatz in Österreich in fünf Jahren um 19 Prozent gestiegen

Eine spannende Frage unter Lesern: Traditionelles Buch oder E-Book? In Österreich ist jedenfalls in den letzten fünf Jahren die Absatzmenge bei E-Book-Verkäufen um 22 Prozent, der E-Book-Umsatz um 19 Prozent gestiegen, hieß es am Mittwoch bei einem Pressegespräch der Buchhandelskette Thalia unter Berufung auf Media-Control, Baden-Baden. Thalia selbst habe seit Einführung ihres E-Readers Tolino „mehr als fünf Millionen Geräte verkauft“, sagte Geschäftsführerin Andrea Heumann.

Der gesamte E-Book-Umsatz in Österreich betrug 2022 laut Media-Control elf Mio. Euro, 2016 waren es 8,5 Mio. Euro. Der durchschnittliche Preis für ein E-Book ist von 7,68 Euro 2016 nur unwesentlich auf 7,78 Euro 2022 gestiegen, geht aus den Unterlagen hervor. Das erfolgreichste E-Book des vergangenen Jahres war dabei in Österreich mit 2.663 verkauften Exemplaren war dabei „Das Eierkratz-Komplott“ von Thomas Stipsits.

Lesen Sie auch

„Der Anteil des E-Book-Absatzes bei deutschsprachigen Publikumsverlagen liegt aktuell bei rund acht Prozent. Da sind wir als österreichischer Verlag konstant drüber, vor allem weil wir einige umsatzstarke Genres und Spitzentitel im Programm haben, die im Publikumsmarkt digital überproportional vertreten sind“, betonte Christophe Koroknai, Pressesprecher des in Innsbruck ansässigen Verlags Haymon.

Für die kommenden Jahre will Thalia den Fokus bei ihren E-Readern „noch stärker“ auf recycelte Materialien legen. „Unterstützt wird die nachhaltige Produktentwicklung und Langlebigkeit mit leistungsstärkeren und austauschbaren Akkus und Second-Love-Produkten, die als general-überholte Produkte wieder in den Verkauf gehen können“, hieß es bei dem Medientermin.