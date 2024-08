Ed Sheeran eröffnet das heurige Frequency-Festival

Mit dem Frequency in St. Pölten startet am Mittwoch eines der Highlights des heurigen Festivalsommers. Dass die große Party an der Traisen diesmal bereits zur Wochenmitte beginnt, liegt an Superstar Ed Sheeran. Für den englischen Wuschelkopf, der den ersten Headliner gibt, haben die Veranstalter das Festival kurzerhand um einen Tag ergänzt. Bis Samstag folgen dann bei prognostizierter Sommerhitze Acts quer durch den musikalischen Gemüsegarten.

Auf den beiden Bühnen Space Stage und Green Stage gibt es etwa Punk von The Offspring, Hip-Hop von RAF Camora, Rap von Apache 207, entspannte Grooves von Peter Fox oder Clubbeats von Brutalismus 3000. Pro Tag werden am VAZ-Gelände rund 50.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Sie müssen wegen genauerer Kontrollen infolge der Terrorpläne im Zusammenhang mit den schließlich abgesagten Wiener Taylor-Swift-Konzerten mit längeren Wartezeiten beim Einlass rechnen. Um Staus zu vermeiden, wird eine Anreise mit den Öffis empfohlen, wobei die ÖBB Sonderzüge einschiebt. Vom Bahnhof gibt es einen Shuttlebus zum Festivalgelände.



