Ehe im Eiltempo: Christie’s versteigert Mozart-Brief

Warum hatte Wolfgang Amadeus Mozart Stress in Sachen Eheschließung? Wer sich für diesen musikhistorischen Nebenschauplatz interessiert, kann die Begründung bei entsprechenden Geldreserven bald im Original nachlesen. Das Londoner Auktionshaus Christie’s versteigert am 6. Juli nämlich jenen Brief aus dem Sommer 1782, in dem der damals 26-jährige seiner engen Freundin Baronin von Waldstätten erklärt, warum er Constanze Weber binnen zwei Tagen heiraten müsse.

Mozart führt auf zwei Seiten aus, seine künftige Frau vor einem Skandal bewahren zu müssen. Zum Zeitpunkt der Abfassung des Briefes war bekannt, dass Constanze mit Mozart unter einem Dach lebte, was ihre Mutter Cäcilia Weber dazu veranlasste, die Polizei einzuschalten, um ihre Tochter aus Mozarts Haus zu holen und so ihren Ruf zu retten. Das Auktionshaus rechnet für das Autograph mit einem Erlös von bis zu 570.000 Euro.

Lesen Sie auch

„Mozart-Briefe sind bei Auktionen selten, und es gibt kaum eine andere historische Persönlichkeit, bei der man einen ähnlich ungefilterten Einblick in einen so wichtigen und privaten Moment erhält“, schwärmte Thomas Venning von Christie’s. Der Brief habe sich immer in privaten Sammlungen befunden und sei seit 1989 weder von der Öffentlichkeit noch von Wissenschaftern gesehen worden, hieß es in einer Pressemitteilung. Der Brief selbst ist nicht genau datiert. Das Paar heiratete jedenfalls am 4. August 1782.