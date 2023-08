Ein Abschied mit Handkuss vom Attergau

Der Attergauer Kultursommer hatte im Finale noch ein Juwel im Talon. Burgschauspieler Cornelius Obonya begeisterte mit einem literarisch-musikalischen Programm, das Mechthild Bartolomey zusammengestellt hat. Unter dem Titel „Ich küsse Ihre Hand, Madame“, frei nach dem Tangolied von Ralph Erwin, begab sich ein hervorragender Obonya auf einen charmanten Streifzug durch die Themen Wein, Weib und Gesang mit Texten von Fritz Grünbaum, Anton Kuh und Alfred Polgar.

Wie dieser Wiener Kaffeehausliterat und Journalist um 1900 scharfsinnig und mit ungeheurem Intellekt Alltagssituationen akribisch bis ins kleinste Detail beschreibt, ist ein literarischer Hochgenuss. Da erlebten die Zuhörer den tragischen, zugleich humorvoll und zynisch kommentierten Absturz eines Zechers bei einem Wiener Heurigen. Unübertrefflich köstlich auch das Porträt einer jungen Opernsängerin in „Gesang mit Komödie“ bei dem der künstlerische Zweikampf der Mezzo-Sopranistin mit ihrem Pianisten beschrieben wird. Die heimlichen Stars in Gampern waren aber die Freunde Obonyas, die den Abend musikalisch bestritten. Österreichs Jazz-Größe Gerald Preinfalk brillierte improvisatorisch am Saxofon, Franz Bartolomey gab auf seinem Violoncelle philharmonisches Können zum Besten, während Christian Bacanic auf dem Akkordeon für Wienerische Klänge bis hin zum Französiches Tango-Flair sorgte.

Lesen Sie auch

Das Musikertrio begab sich auf eine Klangreise zwischen Wiener-Liedern und Schrammelmusik, Jazz, Klassik und Salonschlagern. Bei David Brubecks Allzeit-Jazzklassiker „Blue Rondo à la Turk“ als Zugabe sprang das Publikum hoch und bedankte sich lautstark mit Standing Ovations. Ein Abschied mit Handkuss vom heurigen Attergauer Kultursommer. bduft