Ein besonderes Neujahrsgeschenk für die Kulturhauptstadt

Mit einem ganz besonderen Geschenk an die 23 Gemeinden von Salzkammergut 2024 wünscht die Academy of Ceramics Gmunden der Kulturhauptstadt ein gutes neues Jahr und viel Erfolg.

In den Räumlichkeiten der Gmundner Keramik ist demnächst die Ausstellung „23 x SALZKAMMERGUT AM PRÄSENTIERTELLER“ zu sehen. Diese Ausstellung, eng verwoben mit den Gemeinden der Kulturhauptstadt, präsentiert einzigartige Objekte aus der Sammlung Volkskultur des oberösterreichischen Landesmuseums und Leihgaben aus der Region.

Jedes Objekt, ein Spiegel der reichen Ornamentik im Salzkammergut, diente den Künstlerinnen der Gmundner Keramik als Inspiration. Das Ergebnis sind 23 meisterhaft bemalte Teller, jedes ein Unikat, das sowohl die Tradition als auch zeitgenössische künstlerische Visionen vereint.

Je ein Exemplar pro Gemeinde

Je ein Exemplar der individuell bemalten Ortsteller wird bei der Eröffnung der Ausstellung 23 x Salzkammergut am Präsentierteller am 16. Jänner an die Vertreter der Gemeinden übergeben. Die Ausstellung ist bis 30. März in der Gmundner Keramik zu besichtigen.