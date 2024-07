Ein Busunglück und seine Folgen: ORF-Serie „Hundertdreizehn“ entsteht

Ein Reisebus gerät auf die Gegenfahrbahn und hinterlässt eine Schneise der Verwüstung im Gegenverkehr: Das ist der Ausgangspunkt einer neuen sechsteiligen ORF/ARD-Serie mit dem Arbeitstitel „Hundertdreizehn“, die derzeit mit u.a. Robert Stadlober, Antonia Moretti, Cornelius Obonya und Patricia Aulitzky gedreht wird. Bis zum Sendetermin 2025 soll ein „multiperspektivisches Bild auf das Busunglück und seine weitreichenden Folgen“ entstehen, heißt es in einer Aussendung.

Die Serie unter der Regie von Rick Ostermann folgt einem Ermittlertrio bei seiner Suche nach der Unfallursache, aber auch dem Schicksal der Angehörigen des Busfahrers. In jeder Folge, deren Drehbücher Arndt Stüwe verantwortet, steht zudem eine vom Unfall betroffene Hauptfigur im Zentrum. Der Arbeitstitel „Hundertdreizehn“ ist mit Blick auf einen statistischen Wert gewählt. So sind es einer Untersuchung zufolge 113 Personen, deren Leben beeinflusst wird, wenn ein dramatisches Ereignis wie ein tödlicher Unfall eintritt.

Gedreht wird seit Ende Juni in Wien – etwa am Zentralfriedhof, dem Westbahnhof oder in der Ankerbrotfabrik -, Köln und Berlin. Die Produktion stemmen Windlight Pictures und Satel Film.